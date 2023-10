Foto: ZVA Peter Boettcher

Auf die Bedeutung von gutem Sehen wird mit dem Welttag des Sehens am 12.Oktober aufmerksam gemacht. Brillen und Kontaktlinsen sind für viele ein Helfer für gute Sicht und Alltagsbegleiter. In Deutschland steigt die Anzahl der Augenkrankheiten bei älteren Menschen, die Jungen werden kurzsichtig. Damit die Sicht nicht nur klar, sondern auch beschwerdefrei bleibt, bedarf es einer entsprechenden Beratung und Anpassung. Hier sind Qualitätsdenken, Sorgfalt und Profession das A und O: Zum Welttag des Sehens macht der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) auf den wichtigen Service des stationären Augenoptikers aufmerksam.

Im persönlichen Beratungsgespräch ermittelt der Augenoptiker Sehprobleme und Bedürfnisse des Kunden, entlang derer er sich aus einem vielfältigen Sortiment für die passende Brille für Beruf und Freizeit entscheidet. Augenoptiker beraten individuell hinsichtlich einer geeigneten Korrektion und empfehlen spezielle Gläser oder auch die passenden Kontaktlinsen. Personen, die viel am Bildschirm arbeiten oder mobile Geräte in ihrer Freizeit nutzen, profitieren von Brillengläsern, die speziell auf diese Sehabstände optimiert sind. Insbesondere bei eintretender Alterssichtigkeit ab Mitte 40 wird so die Sicht am Bildschirm erleichtert. Für Sonnenanbeter hat der Experte fürs gute Sehen sowohl Informationen zu Qualitätsmerkmalen von Sonnenbrillen als auch zur Wahl der richtigen Blendschutzkategorie parat. Sportler mit oder ohne Fehlsichtigkeit finden Modelle mit speziellem Brillenglasdesign und für optimalen Sitz bei Bewegung sowie ggf. einer passenden Tönung. Ist die richtige Brille ausgesucht, hat der Augenoptiker auch den Sitz der Brille im Blick und passt diese anatomisch an – alles stets unter Berücksichtigung geltender Arbeits- und Qualitätsrichtlinien.

Als qualifizierte Gesundheitshandwerker haben Augenoptiker und Optometristen die regelmäßigen Kontrollen der Sehfähigkeit und Hilfe bei Sehproblemen im Blick – ein wahrer Rundum-Service. Viele Alltagsbeschwerden wie Konzentrationsschwierigkeiten oder Ermüdung werden meistens nicht mit den Augen in Verbindung gebracht und erst während einer Kontrolle mithilfe augenoptischer Fachkenntnisse und spezieller Ausstattung aufgedeckt. Identifiziert der Augenoptiker dann Auffälligkeiten, die er selbst nicht korrigieren kann, wird er zu einem Besuch beim Augenarzt raten. Neben der Tagessehschärfe kann der Augenoptiker auch weitere wichtige Sehfunktionen wie Farbsehen, Dämmerungs- und Kontrastsehen oder das Gesichtsfeld testen, die Beschaffenheit des Tränenfilms analysieren oder sich das Auge und die Netzhaut ansehen. Die Kontrolle der Sehleistung sollte daher bestenfalls zur Routine werden. Dies ist sowohl für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr wichtig als auch für die Erkennung und frühzeitige Korrektur von Kurzsichtigkeit (Myopie) und anderen Fehlsichtigkeiten oder Sehproblemen. Daher sollten regelmäßige Sehtests in jedem Alter zum Standard gehören.

Text von ZVA