Foto aller Silmo d´Or-Gewinner. Foto: Silmo

Die diesjährige Ausgabe stand unter dem Motto: Generation Silmo und steht für die Branche mit ihren unterschiedlichen Bereichen und altersübergreifenden Vertreterinnen und Vertreter sowie der Kontinuität der vergangenen 50 Jahre Silmo.

Ein Anziehungspunkt für eine dynamische Branche titelt die Silmo ein paar Tage nach der Messe. Diese Dynamik war während der gesamten vier Tage der Messe spürbar: 31.337 Besucher und Einkäufer (+16,5% vs. 2022) kamen, davon 15.902 aus dem Ausland (+18,3% vs. 2022) und 15.535 aus Frankreich (+14,7% vs. 2022). Sie trafen vor Ort 929 Unternehmen bzw. 9400 Standbesucher, die nicht zu den Besuchern gezählt wurden, auf den 75.000 m2 der Hallen 6 und 7 auf dem Messegelände Paris-Nord Villepinte.

Die diesjährige SILMO Paris hat definitiv bestätigt, dass die Veranstaltung in Paris heute der Ort ist, an dem neue Kollektionen und Marken sowie innovative Konzepte auf internationaler Ebene vorgestellt werden. Die Stärke der Messe liegt auch in der Vielzahl der Veranstaltungen, die im Rahmen der Messe stattfinden und die Innovation, Kreativität und Wissen fördern und die Unternehmen präsentieren und wertschätzen, die die die Optik von heute und morgen erfinden.

Die Preisverleihung des 30.sten Silmo d’Or fand am 30.September 2023 an einem besonderen Ort in Paris statt: im Showzelt „Les Folies Gruss“. Die Jury-Mitglieder haben die Bewerbungen genaustens geprüft und unparteiisch die Kreationen und Innovationen ausgewählt, die ihre Aufmerksamkeit erregten. Unterstützt wurden sie dabei von einem Jury-Vorsitzenden, der nicht aus der Optikbranche stammt und einen anderen, herausfordernden Blickwinkel einbrachte: Nicolas Fafiotte, der sich selbst als „Couturier der außergewöhnlichen Momente“ bezeichnet, nahm diese Herausforderung an. Dieser Förderer der französischen Eleganz stammt aus Oyonnax, ein wichtiger (Ursprungs-) Ort für die Branche.

Bei der Verleihung des SILMO d’OR 2023 wurden außerdem zwei weitere Preise verliehen, einer davon zum ersten Mal. Mit dem Responsible Company Award soll die soziale und ökologische Verantwortung der Unternehmen in den heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen gewürdigt werden. Eine unabhängige Jury, die sich aus Optikern und CSR-Experten zusammensetzt, hat die Bewerbungen bewertet und den Gewinner dieser ersten Ausgabe ausgewählt: MYKITA, ein 2003 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Berlin, das sich einer Strategie der Verantwortung verschrieben hat, die ökologische und soziale Aspekte einbezieht, um den ökologischen Fußabdruck seiner Produkte und seiner gesamten Aktivitäten zu verringern.

Mit dem INTERNATIONAL OPTICIAN OF THE YEAR AWARD, der von der IOA (International Opticians Association) in Zusammenarbeit mit SILMO Paris verliehen wird, werden Augenoptiker für ihre Visionen und ihr Engagement zur Förderung der Werte ihres Berufs-standes ermutigt und belohnt. Zum ersten Mal ist es ein Franzose, der diese Auszeichnung 2023 erhalten hat: Jean-François Porte, Mitbegründer der Edgard-Gruppe und Vizepräsident der Vereinigung Rassemblement des Opticiens de France.

Die Gewinner des Silmo d’Or 2023:

Die „bartige“ Kinderbrille „Ba-Baaaang!“ von Etnia Eyewear

Von diversen Comics inspiriert hat Etnia ihre neue Kinderbrillen Kollektion „Cartoons for Kids“ getauft. Das Modell „Ba-Baaang“ erinnert mit seiner gelben Farbe stark an Bart Simpson aus der US-Serie „The Simpsons“. Durch das flexible und umweltfreundliche Design konnte der Verbrauch an Metall und Acetat gesenkt werden. Ebenso kann der Augenoptiker die Teile bei einem Bruch einfach austauschen.

Die fancy Sportbrille „Flyfree“ von Nike aus dem Hause Marchon

Die großen Gläser der „Flyfree“ Sonnenbrille können ausgetauscht werden und bieten für alle möglichen sportlichen Anlässe eine optimale Passform. So wird das gespritzte Material aus Bibernelle-Bananenöl ??? gewonnen, rund 40 Prozent sind mindestens in jeder Sonnenbrille enthalten. Mit einer 4er Basiskurve und dem schlanken Fassungsdesign kommt sie als sportlicher Begleiter im Alltag daher. Nasenpads und Bügelende sind bequem, flexibel und können jederzeit an den Träger angepasst werden.

Das mit KI entwickelte Glas „Varilux XR Series“ von EssilorLuxottica

Ein Gleitsichtglas, dass mithilfe von künstlicher Intelligenz weiterentwickelt wurde, um die natürlichen Augenbewegungen zu unterstützen. So wird das individuelle Sehverhalten aus einer Million realen Daten prognostiziert. Im Vergleich zu den linear konzipierten Gleitsichtgläsern hat der Kunde ein um bis zu 49 Prozent erweitertes Breitband-Sehvolumen – sie ermöglicht stufenlose Augenbewegungen und hohe Sehschärfe in allen Sehbereichen.

Die unter Strom stehenden „Morrow eProgressives“ von Morrow

Ein Glas, bestehend aus einer Kristalllinse, die sich auf Knopfdruck an der Brille verändert und eine Nahunterstützung bietet – klingt futuristisch, aber Morrow hat bewiesen, dass es möglich ist. Durch die kristalline Struktur wird ein elektrischer Impuls geschickt, der innerhalb von 0,6 Sekunden seine Brechkraft um eine Dioptrie ändert. So kann der Träger eine leichte Presboypie ausgleichen und hat das Gefühl, weiterhin eine Einstärkenbrille zu tragen.

Ein tragbares Refrakto-Keratometer „Quicksee Free“ von Plenoptika /Saargos

Mit dem „Quicksee Free“ wurden erstmals eine Refrakto-Keratometer mit einer Wavefront-Aberrometrie-Technologie vereint. So können objektive Refraktionen leichter und schneller zugänglich gemacht werden. Es bietet durch die KI gesteuerte Software eine Genauigkeit von unter 0,5 dpt in rund 90 Prozent der subjektiven Refraktion bei Erwachsenen. Das Gerät hat eine Akkulaufzeit von mehr als fünf Stunden und wurde zum Teil durch einen Zuschuss des von der NASA unterstützten Translational Research Institute for Space Health (TRISH) gefördert. Exklusiver Lieferant in Deutschland für das „Quicksee Free“ ist Bon Optic aus Lübeck.

Die technisch innovativste Brille „Meyro-nde OP“ aus dem Haus SBrusset & Co

Die innovativste Brille in der Silmo d’Or Gewinner Liste stammt aus einen 3D Titandrucker: „Meyro-nde“ wird über einen HD-Scan und durch künstliche Intelligenz unterstützt maßgeschneidert konfiguriert. Durch den 3D Titandruck kann die Fassung aus einem Stück hergestellt werden und verzichtet auf Schrauben, Klebstoff und Faden. So wird ein idealer Sitz beim Kunden geboten. Darüber hinaus ist die runde Form eine Hommage an die Brille der Meyrowitz-Optiker und steht für die Verknüpfung von Modern und Tradition.

Die kantige Korrektionsfassung „CC1086 – Vedo“ aus dem Hause ODLM-Seaport

Kombinationen sind unschlagbar heißt es und so wurde bei dem Modell „CC1086 – Vedo“ zwei Acetate mit goldenen Details zusammengesetzt. Eine farbliche Mischung aus einem kristallgrünen und einem gesprenkelt-grünen Acetat sowie die quadratische Form aus „Carven“ bieten einen Hauch von zeitloser Raffinesse. Nimmt man den goldenen Nasensteg und das Calisson auf der Backe dazu, entsteht ein Hauch von Luxus bei diesem Modell.

Die wuchtig-künstlerische Sonnenbrille „CC4091S Nove“ aus dem Hause ODLM-Seaport

Dieses Carven-Modell wurde ebenfalls kombiniert – dieses Mal aus drei Acetaten. Die Front wurde mit den Bügelenden farblich mit einem transparenten Grün abgestimmt. Eine Quadratische Form mit schräg gestalteten Oberflächen am Mittelteil verstärken den eleganten Eindruck, da sich das Licht aus jedem Winkel einfangen lässt. Das vergoldete Metall-Calisson am Bügel unterstreicht sein USP, dass es so auf dem Markt nicht gibt.

Die blumige Designer Sonnenbrille „Blossom col.05“ aus dem Hause Andy Wolf

Inspiriert von der Wildblumenwiese, die das Hauptquartiert in Hartberg (Österreich) umgibt, entstand die Blossom Kollektion. Seit 2022 wird für jede verkaufte Fassung aus den Andy Wolf Kollektionen ein Quadratmeter Wildblumenwiese rekultiviert und erhalten. Die Fassung in der Farbe 05 wird handgefertigt aus einen exklusiv entwickelten „Acetat Renew“ und besitzt einen abnehmbaren Acetat-Innenring in Form eines dreidimensionalen Blütenblattes. Der dreifache pastellene Farbverlauf unterstreicht den weiblichen Touch.

Der Klassiker unter den Designer Korrektionsfassungen „9126 Cat-Eye“ aus dem Hause Culter and Gross

Verrückte Brillen sind Teil des Popstars Elton John und so verwundert es wenig, dass dieser Klassiker erstmals von ihm getragen wurde. Auch hier werden Stilmittel wie eine exzentrisch-markante Fassung mit geschwungener Linie entlang der Augenbrauen mit eckigen Seiten und Abschrägungen kombiniert. Das schwarze Acetat der Front wird mit transparenten Bügelrändern aufgelockert. Mit an Bord der Neuauflage eines alten Klassikers sind Details wie die horizontalen Oyster-Frontpins, Scharniere mit fünf Stiften und ein Logo aus Blattgold im Bügel.

Die Spezielle unter den Fassungen „Ouvrage“ aus dem Hause Lafont

Wenn sich zwei Hochkarätige zusammentun, kommt die Jury nicht umhin, diese Leidenschaft mit einem Spezialpreis zu ehren. Maison Lafont hat gemeinsam mit Satoshi Sekimoto, Meilleur Ourvrier de France in Haute-Couture-Stickereien, eine einzigartige Fassung mit dem Namen Ouvrage geschaffen. Der Rahmen wurde von Sekimoto, basierend auf einem von Lafont entwickelten Haute-Couture-Konzept, mit Perlen und anderen Verzierungen bestickt.

Die premierteste unter den Fassungen „Lane“ von Veronika Wildgruber

Was haben ein anspruchsvoller Glamour aus dem berühmten Hollywood und eine Saison voller Sommerfestivals gemeinsam? Die „Lane“ Sonnenbrille von Stardesignerin Veronika Wildgruber. Mit einem metallisch goldenen feinen Rahmen, der femininen Cat-Eye-Form und den lila-gelb getönten Gläsern erinnert sie an Fahrten hinein in den Sonnenuntergang oder an die ersten Lichtstrahlen der Sonne nach einer durchtanzten Nacht.

Weitere Themen rund um die Silmo 2023

SILMO NEXT, ein multidisziplinäres Forum auf der Messe, das der Zukunft gewidmet ist, zeigt die neuesten technologischen Innovationen und großen Fortschritte in den Bereichen Smart Eyewear, phygitale Erfahrungen und umweltverträgliches Design auf. Zusätzlich zu dieser eindrucksvollen Retrospektive präsentierte FUTUROLOGY einzigartige Erlebnisbereiche, in denen intelligente Produkte getestet, neue Trends in der virtuellen Realität entdeckt und mit einem innovativen Ansatz für eine nachhaltige Produktion experimentiert werden konnten.

Auf der Messe steht das Design im Mittelpunkt, was auf zwei Arten zum Ausdruck kommt. Die erste ist das TRENDS FORUM, ein Bereich, der am Eingang der Messe eingerichtet wurde, um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, in die wichtigsten Trends einzutauchen, dank einer thematischen Auswahl an optischen und Sonnenbrillenfassungen der Aussteller, die auf der Messe vertreten sind. Der zweite war der OPTICAL DESIGN CONTEST, der Studenten von Designschulen aus der ganzen Welt vorbehalten war. Für diese zweite Ausgabe wurden sie aufgefordert, ein Brainstorming zu einem aktuellen Thema durchzuführen: Sport. Die Jury, die sich aus Fachleuten aus den Bereichen Optik und Design zusammensetzte und von Marie-Christine Dorner, Innenarchitektin, Designerin und Bühnenbildnerin, geleitet wurde, wählte das Tribi-Konzept von Hugo Plessis, einem Studenten der ESDAC in Lille, aus: eine multifunktionale Brille für Triathlon und Biathlon. Neben der Anerkennung in der Welt der optischen Brillen erhielten der Gewinner und seine Schule jeweils einen Scheck über 5.000 Euro von der Messe.

Angesichts der parallel zur Messe stattfindenden Rugby-Weltmeisterschaft und im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris konzentrierte sich das wissenschaftliche Symposium der SILMO ACADEMY auf die Optimierung der Leistung und die Gewährleistung des Erfolgs. Dieses Thema wurde aus zwei Blickwinkeln betrachtet: die Leistung des Augenoptikers und die Leistung des Patienten. Die Augenoptiker spielen eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Seh- und Lebensqualität ihrer Patienten. Die verschiedenen Redner stellten Leistungskennzahlen für die Sehgesundheit, die Sehschärfe oder die Lebensqualität vor, informierten über gute Vorsichtsmaßnahmen und Praktiken, die das ganze Leben lang zur Optimierung der Augengesundheit beitragen, und betonten, wie wichtig es ist, eine optimal korrigierte Sehkraft mit Leistung zu verbinden, sei es aus beruflichen Gründen, für den akademischen Erfolg, für den sportlichen Erfolg oder für die Sicherheit, wie beim Autofahren.

Geschichte und Know-how sind bei SILMO Paris untrennbar miteinander verbunden. Das MUSEUM DER KAMM- UND KUNSTSTOFFINDUSTRIE in Oyonnax und das MUSEUM DER AUGENBEDARFEN in Morez vereinen den Reichtum ihrer Sammlungen, indem sie einen (sehr) kleinen Teil ihrer Kollektionen auf der Messe ausstellen und so zeigen, dass die Zukunft auf der Vergangenheit aufbaut.

Da sich die SILMO Paris global und weltoffen zeigt, begrüßte die Ausgabe 2023 unsere transalpinen Freunde und Nachbarn mit dem PLACE D’ITALIE, einem Knotenpunkt der Kreativität, einem Ort des Austauschs und der Begegnung mit italienischem Know-how im Zentrum der Halle 7, der an den echten Place d’Italie in Paris erinnert. Dieser Platz, der seit 1864 Place d’Italie heißt, befindet sich an der Kreuzung einer römischen Straße und verbindet noch heute Italien mit Frankreich über die Nationalstraße 7 – ein passendes Symbol!

Die nächste Silmo wird am 20-23.September 2024 in Paris stattfinden – ganz im Zeichen der Olympischen Spielen.

Text von Silmo und Ann-Katrin Zellner