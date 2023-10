Foto:Andreas Bender

Unter dem Motto „Zukunftsperspektiven als Augenoptikermeister sammeln“ stand der 6.Karrieretag an der Optonia in Dietz. „Wir sind die größte Augenoptiker-Meisterschule Deutschlands“, so titelte die Geschäftsführerin Iris Schoppa in ihrer Eröffnungsrede. Seit 35 Jahren zählt sie zu den Fort- und Weiterbildungsstätten in der Augenoptik.

Neben Vertretern der Politik und dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, Ralf Hellrich nahmen über 20 Karriereanbieter die Möglichkeit wahr, sich und ihre Unternehmen den Schülern vorstellten. Nach kurzen Grußworten startete der Karrieretag mit einem interessanten Vortrag von Dr. med. Claus Gruber, Mirantus Health GmbH. Mit dem Thema „Ophthalmologie und Optometrie – Dream Team von morgen?“ zeigte Gruber auf, wie sich eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen den beiden Berufszweigen entwickeln könnte; erste Schritte in diesem Bereich wurden bereits auf den Weg gebracht. Im zweiten Vortrag dieses Morgens gab Florian Venzlitschek (B.sc.), Oculus Optikgeräte GmbH, einen Überblick über die technischen Innovationen im Bereich der Augenoptik/Optometrie. Den Reigen der Vorträge beendete die Brillen-Profi Contact GmbH mit Tipps und Hilfestellungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

Im Anschluss konnten die Schüler der Optonia in „nice to meet you“ Gesprächen über neue und vielversprechende Betätigungsfelder als Augenoptikermeister informieren. Als Highlight wurden die zahlreich angebotenen Workshops angesehen. Aus insgesamt neun Workshops konnten die neugierigen Teilnehmer im Vorfeld auswählen. Neben den Themen „Führen in der Augenoptik“ wurden auch die Bereiche „Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung und Hörakustik“ abgedeckt. Die positive Resonanz der Schüler und der beteiligten Firmen war enorm, was die Leitung der Bildungspark GmbH zum Anlass nahm, für 2024 einen weiteren Karrieretag anzukündigen.

In einem Überblick über die letzten 35 Jahre der Optonia bedankte Schulleiterin Alexandra Schmidt: „Unsere OPTONIA wäre nichts ohne die Dozenten und die vielen guten Geister im Hintergrund.“ Der erste Kurs fand am 07. April 1988 in der Lorenzstraße in Diez statt. Bis heute haben mehr als 3.000 Augenoptiker die Vorbereitung zur Meisterprüfung im Augenoptikerhandwerk an der Optonia absolviert, Seminare besucht und sich zum Optometristen (HWK) fortbilden lassen.

Text von Optonia