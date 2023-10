Alle Fotos: Go Eyewear Group

Auf der Silmo 2023 wurden vielfältige und spannende Angebote an Kollektionen präsentiert. Mit dabei war die Go Eyewear Group mit der Einführung der neuen Marke Trussardi und den Winterkollektionen von Ana Hickmann, T-Charge Eyewear, Hickmann Eyewear, Bulget Occhiali, Bravewear und Jo&Margot Milano.

Trussardi

Auf der Silmo feierte die Marke Trussardi ihr Debüt und bezauberte die Kunden mit ihrer zeitlosen Eleganz. Die Kollektion umfasste 36 optische Modelle – 19 für Herren und 17 für Damen – und 29 Sonnenbrillen – 17 für Herren und 12 für Damen – und präsentierte fortschrittliche Brillen aus hochwertigen Materialien. Darüber hinaus wurde für die Laufstegkollektion und die Modewochen-Shows eine luxuriöse Sonnenbrille in limitierter Auflage entworfen. Durch die Beibehaltung des ästhetischen Konzepts von Trussardi konnte die Marke technische Exzellenz und ganztägigen Komfort für die Trägerinnen und Träger gewährleisten.

Ana Hickmann

Ana Hickmann präsentierte ihre Winterkollektion, die Mode und Funktion nahtlos verbindet. Materialien wie Acetat, Titan, Beta-Titan und Edelstahl zeigen das Engagement der Marke für Stil und Haltbarkeit. Einzigartig in dieser Kollektion ist die Einführung einer modernen Clip-on-Brille mit magnetischer Befestigung, die bequemen UV-Schutz und ein elegantes Aussehen bietet.

Das charakteristische Konzept, Duo-Fashion by Ana Hickmann, stand in einer neuen gemusterten MOSAIC-Variante erneut im Mittelpunkt. Dieses kühne, geometrische Design verkörpert luxuriösen Stil für Frauen, die einen frischen und ausdrucksstarken Look suchen.

T-Charge Eyewear

T-Charge beeindruckte die Anwesenden mit seiner neuen Kollektion, welche nahtlos Titankomponenten, polarisierte Gläser und randlose Modelle integriert. Die Titankomponenten gewährleisten Stärke und leichte Haltbarkeit für Komfort und Langlebigkeit. Die polarisierten Gläser sorgen für unvergleichliche Klarheit, indem sie Blendeffekte reduzieren und die Augen bei allen Aktivitäten schützen. Der minimalistische Charme der randlosen Modelle von T-Charge spiegelt klare Linien und zeitgenössische Eleganz wider und präsentiert Brillen, die Funktionalität und Mode nahtlos miteinander verbinden.

Hickman Eyewear

Die Kollektion von Hickman Eyewear wurde für selbstbewusste Frauen entworfen, die sich für Modetrends begeistern. Mit einer Mischung aus Metall und feinem Acetat verleiht die Einführung eines neuen dreieckigen Details ausgewählten Modellen einen Hauch von Modernität. Darüber hinaus definieren kühne und schlanke Metallfassungen den 70er-Jahre-Style neu und bieten aufregende und modische Looks. Die Kollektion umfasst 39 Brillenmodelle und 24 Sonnenbrillen, die den unterschiedlichsten Vorlieben gerecht werden.

Bulget Occhiali

Mit einem umfangreichen Angebot an Sonnenbrillen und Brillenfassungen verwöhnt Bulget Occhiali seine Kunden. Die zeitlosen Formen, kombiniert mit subtilen Details und charakteristischen Beschlägen, machen die Brillen zu einem Must-Have für den Alltag. Bulget fügt seiner Kollektion wie üblich Vorschläge aus Beta-Titan hinzu, die ein leichtes Aussehen und Gefühl bieten.

Bravewear

In der Herbst-/Wintersaison bietet Bravewear neue Entwürfe und entwickelt ihren aufregenden Brillenstil kontinuierlich weiter, indem sie besondere Akzente und Vintage-inspirierte Brillenformen einführt. Retro-Details, Must-Have-Silhouetten und fröhliche Farben vermitteln eine junge und urbane Designrichtung, die für ein junges Publikum geeignet ist, das Modeartikel sucht, die sowohl Stil als auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Jo&Margot Milano

Die renommierte italienische Brillenmarke, die für ihre exquisite Handwerkskunst und ihr fesselndes Design bekannt ist, präsentierte ihre neueste Kollektion für den Winter 2023. In dieser Saison stellt die Marke 29 neue Modelle vor, darunter 15 optische Fassungen und 14 Sonnenbrillen, die sich durch klare Linien und starke Farbkontraste auszeichnen.

Text von Go Eyewear Group