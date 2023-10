Foto: Mister Spex

Der Omnichannel-Optiker Mister Spex bringt mit „EyeD“ seine erste eigene Maßkollektion von 3D gedruckten Brillen auf den Markt. Ein Match aus innovativer Technologie und zeitlosem Design.

• Inhouse-Technologie erfasst mittels 3D-Scan relevante Gesichtsparameter

• Herausragender Tragekomfort durch die perfekte Passform und die Leichtigkeit des Materials

• Kundinnen und Kunden können aus sechs verschiedenen Modellen und sieben Farben wählen

• Die individuellen Brillen sind aktuell in 37 Mister Spex Stores für 249 Euro zuzüglich der Gläser erhältlich

Mittels der eigens entwickelten Gesichtsscantechnologie werden Parameter wie z. B. Nasenstegbreite, Brillenbreite oder Bügellänge ermittelt und diesen entsprechend die exakt passende Brille mit einem hochwertigen 3D-Druck gefertigt. Bei der Auswahl der richtigen Brille sind persönlicher Stil, individuelle Passform und der Tragekomfort ausschlaggebend. Mirko Caspar, Co-CEO von Mister Spex, sagt: „Die Brille ist die Verlängerung der Persönlichkeit. Durch die Kombination unserer Technologie und jahrelanger Stilberatungserfahrung erschaffen wir mit EyeD maßgeschneiderte Lieblingsstücke. Das erste Feedback unserer Kundinnen und Kunden ist fantastisch.“ Die persönliche Passform der Brillen wird über ein Tablet in den Mister Spex Stores ermittelt. Das Ausmessen dauert nur einige Minuten. Die ebenfalls im Unternehmen selbst kreierten Designs reichen von klassischen bis trendigen Modellen, sind rund, eckig oder geschwungen. Aktuell können die Brillen bereits in 37 Mister Spex Stores in Deutschland und Österreich vor Ort bestellt werden. Die Brillen sind für 249 Euro zuzüglich der Gläser erhältlich. Nach Beauftragung werden diese in einem ressourcenschonenden Verfahren aus hochwertigem Polyamid hergestellt. Bis zur Fertigstellung dauert es circa drei bis vier Wochen.

Text von Mister Spex