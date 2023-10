Foto EssilorLuxottica

Zum Welttag des Sehens am 12.Oktober will EssilorLuxottica Eltern und Betreuer für die Wichtigkeit von gutem Sehen sensibilisieren. Denn laut Schätzungen des Bundesverbandes der Augenärzte Deutschlands könne jedes zehnte Kind hierzulande nicht richtig sehen. Fast zwei Drittel der Sehschwächen bei Kindern bleiben zu lange unentdeckt – eine beunruhigend hohe Zahl, denn Sehprobleme können die Entwicklung eines Kindes stark beeinträchtigen.

Daher nimmt EssilorLuxottica den diesjährigen Welttag des Sehens als Anlass, um in diesem Jahr vier Aktionen durchzuführen. Mit an Bord sind engagierte Mitarbeitende aus dem Hause Essilor, Luxottica, Rupp + Hubrach, Apollo Optik, Satisloh und NIKA Optics. Sie führen ein eigens entwickelte spielerisch-informative Visual-Trainings durch, um frühzeitig Seh-Defizite bei Kindern zu entdecken und entsprechende Handlungsempfehlungen zu geben.

Am 12.10. organisiert Rupp + Hubrach in Kooperation mit der Diakonie Bamberg Visual-Trainings in ihrer Produktionsstätte.

Mitte November wird EssilorLuxottica im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung im SOS-Familienzentrum Hamburg-Dulsberg Visual-Trainings durchführen.

Am 20.11. findet ein Gesundheitstag im SOS-Kinderdorf Duisburg statt. EssilorLuxottica veranstaltet dort für die Mitarbeitenden aus Düsseldorf und dem benachbarten Essen ein Screening.

EssilorLuxottica Austria wird im November Visual-Trainings im SOS-Kinderdorf Wien ausrichten.

Die Partnerschaft mit dem SOS-Kinderdorf e.V. ist für EssilorLuxottica ein wichtiger Baustein, um weltweit das Sehen zu verbessern. Zahlreiche Screening-Aktionen für 2024 sind aktuell bereits in Vorbereitung. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, allen Menschen auf der Welt zu helfen, besser sehen zu können und damit ihre Chancen besser wahrnehmen zu können. Unser Ziel ist es, unkorrigierte Sehschwächen bis zum Jahr 2050 zu beseitigen“, so Frank Walenda, Head of Corporate Communication DACH EssilorLuxottica. Ein weiteres zentrales Projekt der Mission sind die Special Olympics, die EssilorLuxottica bereits seit 2002 im Rahmen des Opening Eyes Programms unterstützt und dessen Weltspiele in diesem Juni erstmals in Deutschland stattgefunden haben.

Text von EssilorLuxottica