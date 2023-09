Foto: Safilo

Vorerst nur in den USA erhältlich, doch ein weiteres Produkt, dass die Brille zum Gadget erhebt:

Die Safilo Group und Amazon.com kündigen die Einführung der neuen Carrera Smart Glasses mit Alexa an, die das italienische Design von Safilo mit der Alexa-Technologie in zwei kultigen Brillengestellen vereinen.

Die neue Carrera Smart Glasses verfügt über eine Open-Ear-Audiotechnologie, die den Klang direkt an die Ohren leitet, ohne diese zu verdecken, und gleichzeitig die Geräuschkulisse für andere Personen in der Umgebung minimiert. Mit einer vollen Akkuladung können Kunden bis zu sechs Stunden ununterbrochene Medienwiedergabe oder ununterbrochene Gesprächszeit erhalten.

„Safilo hat schon immer mit einem innovativen Ansatz in die Zukunft geblickt, und deshalb sind wir sehr stolz darauf, mit Amazon an diesem innovativen Projekt zusammenzuarbeiten und unser italienisches Design und den einzigartigen Stil von Carrera Eyewear anzubieten“, sagte Angelo Trocchia, CEO der Safilo Group. „Darüber hinaus sind wir stolz darauf, unser gut etabliertes traditionelles Großhandelsvertriebsmodell – das Brillenfachhändler, Ketten, Kaufhäuser, Fachhändler und Boutiquen umfasst – mit dem unglaublichen Online-Vertrieb von Amazon zu kombinieren.“

Foto: Safilo

„Safilo ist ein Experte in der Brillenbranche, und die ikonischen Brillengestelle von Carrera passen perfekt zu intelligenten Brillen und bauen auf unserer Vision für Alexa und Umgebungsintelligenz auf. Mit den neuen Carrera Smart Glasses bieten wir unseren Kunden noch mehr Optionen für stylische Smart Eyewear“, sagt Jean Wang, Director Smart Eyewear bei Amazon.

Carrera Smart Glasses mit Alexa sind vorerst nur auf dem US-Markt erhältlich.

Text: Safilo / rf