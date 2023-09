Screenshot der Brand-Logos. Bild: Eyes + more

Die internationale Optikerkette eyes + more, ein Tochterunternehmen von nexeye, erweitert ihr Sortiment an modischen Brillen um die neuesten Kollektionen von Top-Modemarken wie Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Hugo Boss, Levi’s, Guess, GANT, Max & Co and Vogue.

Seit 11. September verkaufen alle der fast 300 eyes + more Stores neben der eigenen Markenkollektion von eyes + more auch die ‘THE BRANDS-Kollektion’. Abgerundet wird das Angebot durch Sonnenbrillen von Gant, Hugo Boss, Guess, Tommy Hilfiger und Vogue. Trotz der Aufnahme der Brillen dieser Modemarken in das bestehende Sortiment wurden keine Zugeständnisse an das langjährige Versprechen von eyes + more gemacht: feste, transparente Preise für Fassungen und Gläser, ohne versteckte Kosten.

Die neu hinzufügte THE BRANDS-Kollektion bei eyes + more besteht aus 196 optischen Fassungen und 61 Sonnenbrillen (aus jeder optischen Fassung kann eine Sonnenbrille gemacht werden). Die gesamte Kollektion finden Sie hier: https://www.eyesandmore.de/



Partnerschaften machen es möglich

Das erweiterte Produktangebot wurde durch die wachsende Verbrauchernachfrage nach stilvollen Markenbrillen vorangetrieben. Frank Holtman, Commercial Director: „Bei eyes + more legen wir Wert darauf, auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen. Als Teil einer großen internationalen Gruppe von Optikerketten können wir Partnerschaften mit mehreren der weltweit führenden Designermarken eingehen. Dadurch ist es möglich, die einzigartige Festpreisformel von eyes + more mit der neuesten Kollektion bekannter und geschätzter Modemarken zu kombinieren. Mit der Ergänzung der ‘THE BRANDS-Kollektion’ zeigen wir einmal mehr, dass eyes + more ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle unsere treuen Kunden und für alle bietet, die eyes + more bisher nicht kannten.“



Perfekte Ergänzung

Die THE BRANDS-Kollektion bildet eine perfekte Ergänzung zur eigenen Kollektion von eyes + more. Diese umfasst ein großes Sortiment selbst entworfener Modefassungen und Sonderkollektionen. Dazu gehören unter anderem Jana Ina Zarrella, Sansibar und die eigene Outdoor-Sportbrillenmarke DRIIVE, die nexeye in Zusammenarbeit mit dem WT-Radsportteam DSM-firmenich entwickelt hat.

Text von eyes + more.