Silhouette Brillenmodell bei der Endkontrolle. Foto: Fotos: Unlimited Lightwork / Silhouette

Seit bald 60 Jahren bereichert der österreichische Premiumbrillenhersteller Silhouette die Welt mit eleganter Eyewear, die Maßstäbe setzt. Schon vor dem großen Firmenjubiläum im Jahr 2024 durfte opticundvision in Linz hinter die Kulissen blicken: Hier werden bis heute die ultraleichten Silhouette-Brillen im eigenen Haus gefertigt. Als Highlight trafen wir Chefdesigner Roland Keplinger in seinem Atelier – zu einem faszinierenden Gespräch über das Eyewear-Design des 21. Jahrhunderts.

opticundvision: „Wechsle die Perspektive“ dieses Motto begrüßt einen im Silhouette-Designatelier auf einem Poster. Wie schaffen Sie es, dass Silhouette einerseits ein zeitloser Brand ist und uns trotzdem immer wieder überrascht?

Roland Keplinger: Im Designteam sind wir derzeit zu viert. Jeder hat seinen eigenen kreativen Zugang. Wir sind zuständig für die Silhouette-Kollektionen und die evil eye Sportbrillen. Die Perspektive wechseln kann man im Kleinen wie im Großen, das ist wichtig für den kreativen Flow. Wenn man zum Trendscouting durch Metropolen reisen kann, um das globale Fashion-Wetter zu beobachten, dann ist das natürlich etwas Großartiges. Zuhause in Linz wechseln wir die Perspektive, indem wir zwischen ultraleichten randlosen Designs, Vollrand- und Sportbrillen hin und herspringen. Dieser Themenwechsel hilft uns sehr, den Kopf freizubekommen für neue Ideen.

Wie finden Sie bei Silhouette kreative Ideen?

Bei mir ist es der Klassiker: Ich schaue mir sehr viel an. Zum Beispiel bei uns im Atelier, wo wir eine große Sammlung von Büchern und Katalogen haben. Aber die besten Ideen habe ich nicht am Schreibtisch, sondern unter der Dusche, in der Hängematte oder nachts um 3 Uhr, wenn ich grübelnd wachliege. Das ist völlig ok! Denn manchmal muss ein Projekt erst so lange ruhen und reifen, bis ich aufgehört habe, aktiv daran zu denken. Und dann springt mich der kreative Funke an, der es zu einem coolen neuen Produkt macht.

Also sind Sie als Chef-Designer rund um die Uhr im Einsatz?

Auf jeden Fall! Denn ich kann nicht mal im Urlaub abschalten. Sobald ich am Strand oder auf der Skipiste bin, sehe ich Menschen mit Sonnen- oder Sportbrillen. Und schon fange ich wieder an, über Brillendesigns nachzudenken. Unsere kreativen Ideen entstehen sowohl durch gezielte Recherche als auch durch zufällige Beobachtungen.

Können Sie dazu ein Beispiel erzählen?

Ich erzähle mal, wie die Silhouette Accent Rings Kollektion entstanden ist. Die Grundidee kam von einem unserer Forscher und Entwickler, der sehr kreative Materialideen hat. Er führt uns oft auf eine heiße Spur. Einmal hat er das Material eines Clip-ons einfach ausgeschnitten und als Ring um ein Stützglas gelegt – in einer klassischen, viereckigen Herrenbrillen-Form. „Hm, was könnten wir daraus machen?“, überlegte ich. Sein gebastelter Entwurf lag eineinhalb Jahre bei mir in der Schublade. Eines Tages kam mir die Idee, wie wir seine Erfindung verfeinern könnten. Ich dachte an einen Hybrid mit unendlichen Möglichkeiten: eine Randlos-Brille, die im Gesicht einen zarten bis starken Akzent setzen kann, ähnlich wie eine Vollrandbrille. Genial! Die Accent Rings Kollektion haben wir 2018 erfolgreich gelauncht.

Teamwork macht die Silhouette-Innovationen erst möglich. Foto: Unlimited Lightwork / Silhouette

Entstehen viele Silhouette-Designs über das Material?

Ja, aber es geht nicht nur ums Material. Die Fertigung spielt oft eine noch entscheidendere Rolle. Denn ein cooler Prototyp ist schnell gebaut. Die große Frage ist: Lässt er sich in Serie herstellen? Was brauchen wir dazu? Die Werkzeuge bauen wir als Versuchswerkzeuge selbst. Doch bei Silhouette ist höchste Präzision und Qualität gefragt. Es dürfen maximal zwei hundertstel Millimeter Abweichung auftreten. Das ist unser Präzisionsstandard.

Einen Prototyp fertigt man zum Beispiel schnell an. Dabei wird das Modell nicht lackiert, sondern mit der Hand poliert. Die Frage ist dann: Funktioniert die Brille mit Lack immer noch genauso? Wenn ich sie 10.000-mal herstellen will, ist Handpolitur nicht praktikabel. Wie lösen wir diesen Schritt? Die Oberflächenveredelung will mitberücksichtigt sein. Oft entscheiden solche Details in den Produktionsabläufen, ob wir ein Modell umsetzen können. Denn am Ende soll die Brille in den Geschäften ja bezahlbar sein.

Wenn wir eine tolle Idee haben, die nicht sofort produziert werden kann, dann entwickeln wir den Ansatz oft weiter, um neue Wege dafür zu finden. Zusammen mit Forschung und Entwicklungen denken wir uns dann Lösungen für Verfahren aus, mit denen wir die Brille realisieren können.

Wie geht Silhouette mit extravaganten und kostspieligen Designs um?

Wir verfügen zum einen über eine Silhouette Core Edition und zum anderen über Signature Kollektionen. Mit den Signature Brillen kreieren wir spannende Bilder, die das Markenimage weiter zum Strahlen bringen. Manche Modelle launchen wir auch als Limited Editions, um ihre Exklusivität zu unterstreichen. Das reicht dann von der Atelierbrille mit Gold und Diamanten, die wir genau dreimal hergestellt haben, bis zu Editionen von 1.964 Stück, die auf unser Gründungsjahr anspielen. In den vergangenen Jahren sind wir mit Fashion-Designern spannende Kooperationen eingegangen, bei denen es um die Titan Minimal Art (TMA) oder deren Brillenfamilie ging. Damit zeigen wir, wie vielfältig die Möglichkeiten der TMA sind. Darunter waren zum Beispiel Felder Felder, Arthur Arbesser, Wes Gordon und Perret Shaad.

Inwiefern spielt das Erbe früherer Jahrzehnte bis heute eine Rolle im Silhouette-Design?

Wir lassen uns vom Silhouette-Heritage inspirieren, das sehr schillernd und modegetrieben war. Wir adaptieren die historischen Designs aber immer passend zu unseren heutigen Werten Leichtigkeit, Purismus und Minimalismus. Die Futura-Serie zum Beispiel entstand schon in den 70er Jahren. Wir haben diese Form mit unseren heutigen Werten wiederaufgelegt. Früher war sie eine Vollrand-Acetatbrille, fast so massiv wie eine Skibrille. Heute ist sie eine Randlosbrille, die immer noch ihre schildartige Oversized-Front hat, aber an den ultraleichten TMA-Bügeln schwebt.

Wie groß ist das Silhouette-Archiv?

Es ist riesengroß und umfasst tausende Designs, die wir nie genau gezählt haben. Silhouette hat seit seiner Gründung im Jahr 1964 einen Fashion-Anspruch. Damals dominierte noch die funktionale Standardbrille, elegante Designs waren rar. Deshalb stieg Silhouette in den 70er Jahren schnell zur modischen und begehrten Brillenmarke auf. Zum Beispiel mit der Futura, die heute noch genauso außergewöhnlich ist wie damals. Die Futura war überall präsent – von Laufstegen bis hin zu Kinofilmen. In den 80er Jahren designten wir dann mehr Metall-Modelle und mehr Feminines. 1983 haben wir unser geniales SPX® Material entwickelt. Das ist ein Kunststoff, der unsere Vollrandbrillen in puncto Leichtigkeit und Tragekomfort revolutioniert hat. Im Jahr 1999 haben wir unsere weltbekannte Ikone erfunden: die Titan Minimal Art. Damit hat sich für uns eine komplett neue Designwelt aufgetan. Mit der TMA haben wir die leichteste Brille der Welt kreiert und gleichzeitig unendlich viele Möglichkeiten geschaffen, sie zu interpretieren. So etablierte sich das Image von Silhouette als puristischer und minimalistischer Brand – mit der besonderen Leidenschaft für Perfektion. Seitdem entwickeln wir nicht nur die Titan Minimal Art sowie andere beliebte Kernkollektionen immer weiter, sondern kreieren auch Jahr für Jahr neue Produkte. Unsere neuen Brillen zeichnen sich vor allem durch technische Innovationen und originelle, unbeschwerte Designs aus. Sowohl im Randlos- als auch im Vollrandsegment.

Die Erfindung der Titan Minimal Art gab Silhouette in neues Markenimage. Foto: Unlimited Lightwork / Silhouette

Unsere stilistische Evolution hat sich jedoch völlig aus dem jeweiligen Zeitgeist ergeben. Heute zeichnen sich unsere Designs durch reduzierte Ästhetik und detailverliebte Schlichtheit aus. Oder anders gesagt: Der Verzicht auf alles Überflüssige macht bei Silhouette das Notwendige so einzigartig.

Ist eure Identität mit der TMA für immer in die Leichtigkeit entrückt?

Die TMA hat auf jeden Fall eine bedeutende Rolle gespielt. Mit dem Mega-Erfolg dieser Ikone im Jahr 1999 wurden für uns viele Designthemen irrelevant, die wir zuvor bedient haben. Das TMA-Image überstrahlte einfach alles. Deshalb surfen wir seitdem auf der Welle von Minimalismus und Leichtigkeit – den Eigenschaften, mit denen Silhouette assoziiert wird. Nach einer Zeit, in der wir uns komplett auf randlose Brillen fokussiert haben, entwickeln wir jetzt auch wieder Vollrandmodelle – die sich aber auch durch ihre Leichtigkeit und durch das einzigartig geschmeidige Silhouette-Gefühl auszeichnen. Hergestellt werden die Vollrandmodelle im Spritzguss-Verfahren.

Wie lässt sich das Silhouette-Gefühl beschreiben?

Herr Schmied, unser Seniorchef, hatte eine exakte Vorstellung davon, wie sich eine Silhouette-Brille anfühlen soll. Nämlich so makellos und fließend in der Haptik, dass man sie sogar mit verbundenen Augen sofort erkennen kann. Er war ein leidenschaftlicher Chef, der noch mit weit über 80 Jahren jeden Tag im Musterbau vorbeischaute. Wenn ihm eine Brille gefiel, sagte er dem technischen Leiter gleich, dass wir sie bauen sollten.

Früher war „randlos“ mit älteren Zielgruppen assoziiert. Hat sich das geändert?

Ja, das hat sich auf jeden Fall geändert. In den vergangenen drei bis vier Jahren konnte man auch bei anderen Marken vermehrt randlose Modelle beobachten. Für Brillenträger lohnt es sich, bei diesem Trend einzusteigen. „Die Randlosbrille“ als solche bietet nämlich enormen Interpretationsspielraum, den wir bei Silhouette bis an die Grenzen ausloten. Früher hat man unter „randlos“ die klassische, viereckige Arzt-Brille verstanden. Heute dagegen ist das Repertoire der randlosen Brillen durch Scheibenformen, Tönungen und Farbverläufe enorm vielseitig und umfassend. Wir bieten sogar ein randloses Modell an, das durch eine farbige Applikation den Eindruck eines Rands entstehen lässt. Dabei wird der farbige „Color Groove“ mit feinen Nadeln per Hand auf die Glasränder aufgetragen. Der Stylefaktor ist mittlerweile so universell, dass Optiker junge Menschen mit bestem Gewissen an diese Designs heranführen und dabei unterstützen können, die Vielfältigkeit der Randlosbrille zu entdecken.

Welche Rolle spielt PR für die Wahrnehmung der Randlosbrille?

PR spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die Wahrnehmung von Trends bei Brillen geht. Wenn zum Beispiel ein internationales Fashionmagazin ein schönes Randlos-Modell ablichtet, dann gibt es sofort Rückenwind für das Thema. Aber auch Influencer, Popmusiker und Schauspieler, die randlose Brillen mit getönten Gläsern oder besonderen Formen für sich entdeckt haben, beeinflussen die Wahrnehmung. Hier spielt auch der „Y2K“-Trend eine Rolle, die Wiederbelebung des Jahres 2000 und der frühen Nullerjahre samt ihres Stils. Da die jüngere Generation damals erst geboren wurde, hat sie diese Stilperiode nicht bewusst miterlebt und feiert nun die Y2K-Styles als cooles Revival.

Welche Zukunftstrends beschäftigen euch bei Silhouette?

Der Megatrend Nachhaltigkeit wird für uns immer wichtiger. Wir machen uns viele Gedanken, wie wir ihn auf unsere Brillen übertragen können. Das heißt zum Beispiel, dass wir an nachhaltigen Materialien arbeiten und zirkuläre Nachhaltigkeit umsetzen wollen. Wie können wir Brillen ohne Kleber entwickeln? Welche alternativen Verbindungstechniken gibt es? Wie schaffen wir Möglichkeiten zum sortenreinen Recycling? Solche Fragen beschäftigen uns. Auf diese Weise haben wir ein Scharnier erfunden, das in die Brille geschnappt statt geklebt wird. So können wir Energie sparen und auf Lösungsmittel verzichten. Jedes Detail, das wir nicht schweißen, löten oder kleben müssen, entlastet unseren Planeten. Besonders spannend ist für uns deshalb die Materialforschung und die Recherche nach technischem Knowhow. Wir sehen uns gezielt Verbindungstechniken aus anderen Branchen an. Zum Beispiel die japanische Holzbaukunst, die Holz ohne Schrauben und ohne Kleber verbindet. Hier finden wir interessante Inspirationen.

Es gibt auch einen Stuhlhersteller, der seine Stühle aus einem einzigen Material fertigt und die Verpackung seiner Stühle auf Paletten ressourcenschonend optimiert. Solche Beispiele aus der Welt des Designs regen uns an. Die großen Design-Themen von heute sind eben nicht mehr formaler Natur, sondern auf nachhaltige Konzepte fokussiert, die Materialen und Prozesse umfassen.

Kontrolle von lackierten Bauteilen für evil eye Sportbrillen. Foto: Unlimited Lightwork / Silhouette

Was macht die Welt der Brille für Sie so spannend?

Brillen sind für mich wie kleine Autos im Gesicht. Im übertragenen Sinn natürlich. Denn die Brille hat immer zwei Gläser, zwei Bügel und einen Nasensteg, genauso wie ein Auto immer vier Räder hat. Dieser Rahmen ist vorgegeben. Die Mode spielt einige Trends hinein. Mal schwächer und mal stärker, ähnlich wie es auch bei der Bekleidung läuft. Und immer wenn wir denken, „das gab es alles schon“, kommt etwas Neues aus der Welt des Materials, das uns neue Chancen eröffnet. Wie zum Beispiel das Natural PPX-Material, das wir vor einigen Jahren für Neubau entwickeln konnten. In Sachen formaler Innovation war die TMA für Silhouette eine Revolution und eine besondere Sternstunde, wie sie nur selten vorkommt.

Schafft so ein Meilenstein wie die TMA nicht auch hohen Erfolgsdruck?

Die Titan Minimal Art war ein enormer Meilenstein für Silhouette. Wie bei anderen berühmten Klassikern ist es wichtig, die TMA zu pflegen und weiterzuentwickeln. Im Jahr 2024 feiern wir das 25-jährige Jubiläum der TMA und das 60-jährige Firmenjubiläum von Silhouette. Diese beiden Jubiläen werden wir leidenschaftlich und ausführlich feiern und zum Anlass nehmen, die spannenden Storys von Silhouette und unserer TMA von Anfang an zu erzählen.

Bitte spoilern Sie mal ein bisschen von der TMA-Story für uns!

Vielleicht eine kleine Geschichte hinter den Kulissen: Bei den ersten Designs der TMA gab es einige Skeptiker im Haus. Deshalb wurde unsere heutige Ikone von ihrem Schöpfer Gerhard Fuchs mit etwas Zurückhaltung und ohne große interne Aufmerksamkeit entwickelt. Der Geburtsprozess der TMA durchlief einige Hindernisse, etwa technische Herausforderungen in der Fertigung. Der Welterfolg der TMA war daher alles andere als eine Selbstverständlichkeit, sondern eher ein wohlverdientes Happy End. Die Kirsche auf der Torte war schließlich, dass unsere Titan Minimal Art als ideale Brille für die Raumfahrt entdeckt worden ist. Seitdem hat sie über 70 Weltraum-Missionen erfolgreich absolviert. Das erfüllt uns mit Stolz. Daher erzählen wir die Geschichte rund um die TMA auch nach 25 Jahren noch immer mit großer Freude und Begeisterung.

Das Interview führte Rosemarie Frühauf. Fotos: Unlimited Lightwork / Silhouette

Roland Keplinger ist seit 2012 Chefdesigner beim österreichischen Premiumbrillenhersteller Silhouette Group. Zusammen mit seinem Team entwickelt er innovative Designs für die zwei Hausmarken Silhouette und evil eye. Zuvor war er einige Jahre für eine Agentur in Nürnberg tätig, wo er eine breite Produktpalette global bekannter Brands mitkreierte – vom winzigen Hörgerät über high-end Kopfhörer bis hin zu Präzisionswerkzeugen für die Optik. Seitdem Keplinger Chefdesigner von Silhouette ist, gewannen er und sein Team über 100 internationale Design-Preise und Auszeichnungen.