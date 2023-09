Grafik: Deutscher Handwerkskammertag (DHKT) e.V.



Am 16. September ist Tag des Handwerks. Unter dem Motto „Wir machen, was unser Land ausmacht“ laden Betriebe und Handwerksorganisationen wieder bundesweit dazu ein, die Vielfalt des Handwerks kennenzulernen.

Das Handwerk motiviert, inspiriert und erschafft das, was uns als Gesellschaft weiterbringt – diese Botschaft transportiert das diesjährige Motto „Wir machen, was unser Land ausmacht“.

Die Augenoptik trägt als Gesundheitshandwerk darüber hinaus dazu bei, dass die Ausübung vieler anderer Handwerksberufe erst ermöglicht wird, denn viele Tätigkeiten erfordern eine gute Sehfähigkeit, sei es für präzise Arbeiten eines Feinwerkmechanikers oder Arbeiten an Bildschirmen. Aber auch abseits des Berufsalltags bietet das Augenoptikerhandwerk nicht nur mit Spezialisierungen für Kontaktlinsen, vergrößernde Sehhilfen oder Sportoptik eine sichere Teilnahme an Freizeitaktivitäten und Erfolge im Sport, ohne durch Sehprobleme eingeschränkt zu werden.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und altersbedingten Augenveränderungen nimmt auch die Optometrie als Bestandteil der Augenoptik eine immer wichtigere Stellung im Rahmen der Gesundheitsvorsorge und bestmöglichem Sehen in jedem Alter ein. Betriebe und Organisationen, die Veranstaltungen oder Aktionen anlässlich des Tags des Handwerks planen, können diese in eine interaktive Deutschlandkarte auf der Kampagnenseite des ZDH integrieren.

Unter https://www.handwerk.de/infos-fuer-betriebe/news-fuer-betriebe/tag-des-handwerks-wir-machen-was-unser-land-ausmacht steht ein Formular zum Download bereit.

Text von ZVA.