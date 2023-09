Kampagne zur Varilux® XR seriesTM von EssilorLuxottica

Rund vier Monate nach der Einführung von Varilux® XR seriesTM in Deutschland und Österreich zieht Essilorluxottica ein erstes Resümee – und das fällt äußerst positiv aus: „Wir sind mit großen Erwartungen an diese neue Varilux® Gleitsichtglasgeneration gestartet“, so Frank Walenda, Head of Corporate Communication DACH EssilorLuxottica. „Unsere Prognosen wurden schon jetzt übertroffen. Sowohl unsere Partneroptiker:innen als auch deren Kund:innen sind begeistert von Varilux® XR seriesTM. Wir freuen uns auf die aktuell anstehende Markteinführung in der Schweiz.“

Varilux® XR seriesTM von Essilor ist das erste augen-responsive[1] Gleitsichtglas, das mit verhaltensorientierter künstlicher Intelligenz entwickelt wurde und ohne lange Eingewöhnungszeit sofortige Sehschärfe in allen Entfernungen bietet – auch in Bewegung[2].

Bis November läuft in Deutschland eine große Endverbraucher-Kampagne, mit der die Nachfrage nach Varilux® XR seriesTM in den augenoptischen Fachgeschäften noch weiter erhöht wird. Ab September veranschaulichen großformatige Banner in Verbindung mit Homepage Takover auf reichweitenstarken Webseiten, wie die neueste Varilux® Generation modernste künstliche Intelligenz nutzt, um die veränderten Sehbedürfnisse von Presbyopen zu erfüllen. Im Oktober folgen dann zur Prime Time aufmerksamkeitsstarke Werbespots u.a. in der ARD, auf ProSieben und RTL. Mit dieser Präsenz wird EssilorLuxottica viel Aufmerksamkeit auf das neue intelligente Gleitsichtglas lenken. Partneraugenoptiker:innen können individuell auf ihre Anforderungen zugeschnittene Marketing-Packages anfordern und damit sowohl direkt in ihren Geschäften als auch mit der Ansprache ihrer Bestands- und Neukund:innen die Wirkung dieser Kampagne verstärken und für sich nutzen.

Das Sales-Team von EssilorLuxottica steht Augenoptiker:innen für Fragen zu deren individuellen Mediaplanung und -auswahl zur Verfügung.

Umfassende Informationen und Schulungsangebote zu Varilux® XR seriesTM gibt es auf der Lernplattform Leonardo von EssilorLuxottica.

[1] Eye-responsive definiert als die Berücksichtigung von zwei Parametern beim Design des Gleitsichtglases: Sehstärke und Sehverhalten.

[2] Essilor International – Varilux® XR seriesTM – Verbraucherstudie – Eurosyn – 2022 – Frankreich (n=73 Gleitsichtglasträger)

Text von EssilorLuxottica.