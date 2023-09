Lunor, die Schwarzwälder Brillenmanufaktur startet mit drei verschiedenen Neuheiten in den Herbst, die auch auf der SILMO präsentiert werden.

Die neue A14. Alle Fotos: Lunor

Bold-Ästhetik à la Lunor

Mit der neuen „Bold“-Kollektion A14 beschreitet Lunor neue Wege. Die Produktpalette mit vornehmlich filigranen Fassungen wird ab Herbst um markantere Modelle erweitert. Die Brillen, die es in den Formen anatomic (oval-rechteckig), eckig, rund und panto (oval-rund) gibt, setzen ein souveränes Statement. Zur Wahl stehen Acetatfassungen in den Farben Schwarz, Havanna dunkel und Havanna gefleckt. Die Steckbügel sorgen für einen maskulinen Look. Zudem sind die Brillen mit original Lunor Nietscharnieren ausgestattet, die eine jahrelange Lebensdauer gewährleisten. Wie alle Brillen von Lunor, werden auch die neuen A14 Modelle von erfahrenen Brillenmachern in Handarbeit gefertigt. Sie bieten einen unvergleichlichen Tragekomfort und genügen höchsten Qualitätsansprüchen.

Lunor M9 08. Foto: Lunor

Colorful: Bicolor-Optik für den Herbst

Die M9 08 verkörpert mit einer Reduktion auf das Wesentliche sowie einer zeitlosen und zugleich minimalistischen Optik beispielhaft die DNA der Manufaktur. Das Modell 08 aus der beliebten Metall-Linie M9 wird um die eleganten Farbnuancen im zweifarbigen Look AG/BR (Antik Gold/Braun), AS/BL (Antik Silber/Blau) und RGS/GN (Rose Gold/Grün) erweitert. Das federleichte Titangestell hat eine harmonische Linienführung sowie eine grazile Formensprache – ein dezenter Blickfang im Gesicht. Für einen optimalen Tragekomfort sorgen verstärkte Bügelenden sowie komfortable Titanpads. Alle Lunor M9 Modelle werden in Handarbeit unter fairen Arbeitsbedingungen von erfahrenen Brillenmachern in einer kleinen Präfektur in Japan hergestellt.

Modell A5 610 anatomic in der Farbe Schwarzwaldgrün. Foto: Lunor

Think big: Die Lunor A5 610 in anatomic

Die Schwarzwälder Brillenmanufaktur Lunor ist für ihre zeitlosen Fassungen bekannt. Die Linie A5 steht für filigrane Acetatmodelle, die es in einer breit gefächerten Farbpalette gibt. Für ein großzügigeres Erscheinungsbild mit typisch filigraner und harmonischer Verarbeitung gibt es die A5 610 ab sofort in der Form anatomic in sechs klassischen Farbvarianten.

Bei Modeaccessoires ist der Mattlook ein stylisher und zugleich edler Hingucker. Er hat sich auch für Lunor bewährt, daher wird das Modell A5 234 im Herbst in die satte Nuance 55m Blackberry matt getaucht. Passend zur Jahreszeit gibt es die A5 605 in leuchtendem Schwarzwaldgrün, das die Brille zu einem stylishen Accessoire macht.

Text von Lunor.