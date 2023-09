Foto: Woodys

Woodys kehrt mit seinen ikonischsten Modellen zurück und präsentiert zur SILMO „Outsiders“, eine Kampagne, deren Protagonisten geheimnisvolle und rätselhafte Wesen mit einem exzentrischen und raffinierten Stil sind. Fremde, die unsere Welt bereisen und Kontinente, Länder und Städte erkunden. Sie bewegen sich unter uns, aber niemand weiß wirklich, woher sie kommen: aus einer Sphäre jenseits unserer Vorstellungskraft.

Die neue Kollektion kann man auf der SILMO in Halle 7 am Stand C243 bewundern. Sie präsentiert die Neuauflage zwei der kultigsten Modelle von Woodys: PANOS, einer Sonnenbrille für Herren und BEE, einer Kombinationsfassung für Damen. Die ursprüngliche Struktur wurde beibehalten und die Farben erneuert. So entstand eine aktuelle Version, die mehr Woodys ist als je zuvor. Die Kollektion umfasst insgesamt 39 Fassungen und 170 Möglichkeiten für Damen und Herren – gefertigt aus Acetat, Bio-Acetat und hochwertigem Recycling-Acetat von Mazzucchelli.

Die Marke schreibt: „Bei Woodys steht das Design im Vordergrund, ebenso die Qualität. Aus diesem Grund legen wir besonderen Wert auf die verwendeten Materialien. Unsere Sonnenbrillen sind mit Gläsern von Carl Zeiss ausgestattet, die einen hohen CR39-, UVA- und UVB-Schutz bieten und je nach Modell entspiegelt, kratzfest und polarisiert sind. Zu den technischen Innovationen gehören die neu entwickelten Bügel, die stärkeren und veredelten deutschen Scharniere sowie die Einführung von größeren Nasenpads bei den Metallmodellen für mehr Tragekomfort. Den Marktbedürfnissen entsprechend, haben wir weiterhin einige unserer Sonnenbrillenmodelle vergrößert.“ (rf)