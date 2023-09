Foto: OHI

Am Samstag, den 16. September 2023 findet Österreichs größte Branchenveranstaltung der Augenoptik und Hörakustik im SO/ Vienna im Zentrum von Wien statt. Mit sechs unabhängigen, wissenschaftlichen Vorträgen – drei zu Augenoptik und drei zu Hörakustik – bietet das OHI UPDATE eine hochprofessionelle Fortbildungsmöglichkeit in Österreich. Neben den Fortbildungsvorträgen findet die größte Österreichische Industriemesse Branche statt mit 44 Ausstellern mit zum Teil interessanten Messeangebote.

Den dritten der drei Augenoptik-Vorträge wird Michael Bärtschi, PhD zum Thema Künstliche Intelligenz in der optometrischen Praxis abhalten. Ob bei der Suche nach einem geeigneten Hotel für Ihren nächsten Urlaub, bei der zeitaktuellen Verkehrsmeldung des schnellsten Anreisewegs zum OHI UPDATE oder bei der individuellen Analyse des gemessenen Gesichtsfeldes Ihres Kunden, überall ist künstliche Intelligenz KI nützlich zur Stelle und unterstützt Sie in Ihrem täglichen Leben. In diesem Zusammenhang ist der mögliche Nutzen von KI für die optometrische Praxis sehr hoch und die Chancen für wirtschaftlichen Erfolg für Ihren Betrieb vielfältig. Aber auch nur dann, wenn man die KI geschickt und verantwortungsbewusst einsetzt, betont Michael Bärtschi, PhD.

Den dritten der drei Hörakustik-Vorträge wird Prof. Dr. Birgit Mazurek, Tinnituszentrum Charité, Universitätsmedizin Berlin zum Thema Komorbiditäten bei Tinnitus abhalten. Aktuellste methodische Ansätze bei Tinnitus beziehen eine Phänotypisierung, genetische als auch Gender- Aspekte mit ein. Besonders auch in Hinblick der psychosomatischen Diagnostik zeigen sich entscheidende weiterführende Entwicklungen in der Fragebogen-Testung – weg vom einzelnen Fragebogen- hin zu „Fragebogen-Konstrukten“, die aus spezifischen Items verschiedener Fragebögen zusammengesetzt werden. Insbesondere auch in der molekularbiologischen Diagnostik (z.B. BDNF, Cortisol) bei Tinnitus sind weitere Schritte unternommen worden, um eine therapeutische Zuordnung zu verbessern. Im Vortrag von Prof. Dr. Birgit Mazurek werden unter anderen dazu neueste Erkenntnisse referiert.

Die begleitende Industriemesse mit über 40 Ausstellern und die bekannt fulminante Aftershow-Party mit DJ Martin Domkar und das mittlerweile beliebte Champagner-Abschiedsgeschenk werden einen tollen Tag in Wien garantieren.

Das gesamte Vortragsprogramm, alle ausstellenden Industriepartner, den Tagesablauf und die Möglichkeit zur Anmeldung um 45 Euro findet man auf www.ohiupdate.at.

Text von OHI.