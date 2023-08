Foto: Stratemeyer

Frischer Wind im Außendienst der Eugen Stratemeyer GmbH: Die Bochumer Brillenglasmanufaktur heißt Antonia Hecker (25) im Team willkommen. Die Augenoptikermeisterin übernimmt mit Leipzig und Umgebung den Zuständigkeitsbereich ihres Vorgängers Philip Helbing.



Von Erfurt nach Leipzig und Bochum

Bereits seit Mitte Juli ist die gebürtige Erfurterin für das Unternehmen aus NRW unterwegs.

Nach drei Jahren Ausbildung zur Augenoptikerin in der Heimatstadt konnte sie ihr erlerntes Fachwissen bei einem Betrieb in Leipzig auf innovative Art und Weise einbringen und intensivieren. Um ein noch qualifizierteres Verständnis zu erlangen, wie das optische System Auge-Brillenglas zusammenspielt, besuchte sie erfolgreich die Fachschule für Augenoptik in Jena und erlangte die Titel der Augenoptikmeisterin und staatlich geprüften Augenoptikerin.

Die Tätigkeit bei der Stratemeyer GmbH liefert ihr nochmals neue Perspektiven auf die Branche und ihre Produkte. „Ich war fasziniert darüber, wie viel Auswand und Akribie in einem fertigen Brillenglas stecken – von der Auftragsannahme über die Produktion, Veredelung und Endkontrolle bis hin zum zufriedenen Kunden“, berichtet Hecker.

Es gibt viel zu entdecken

Die kurzen Wege, die schnellen Reaktionszeiten und der familiäre Zusammenhalt bei der Bochumer Manufaktur sind Faktoren, die Antonia Hecker besonders gefallen. Auch Vertriebsleiter Frank Demberg zeigt sich hochzufrieden: „Mit Antonia schicken wir eine starke, kompetente und enorm energetische Fachkraft ins Rennen. Ich freue mich schon sehr, gemeinsam mit ihr und dem gesamten Team Großes zu bewegen.“

Zahlreiche neue Gegenden in Deutschland mit all ihren Augenoptikerbetrieben zu entdecken, ist eine Aufgabe, auf die sich Hecker sehr freut. Ein ebenso aufregender, wie auch Kraft fordernder Plan. Für Antonia Hecker kein Problem, denn für Ausgleich und Erholung weiß sie zu sorgen: „Um neue Kraft zu schöpfen und mental abzuschalten, trainiere ich sehr gerne mit Freunden und genieße lange Spaziergänge durch die Natur oder durch die wunderschöne Erfurter Altstadt.“

Text von Stratemeyer.