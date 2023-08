Die Kölner Lehrwerkstatt. Foto: Mister Spex.

Am 1. August 2023 wurde die fünfte Lehrwerkstatt direkt über dem Flagship-Store in der Kölner Innenstadt eröffnet

Die angehenden Augenoptiker*innen beginnen in diesem Jahr ihre Ausbildung bei Mister Spex in Berlin, Köln, Münster, Reutlingen und Mannheim

Rund 140 Nachwuchskräfte haben seit 2016 bereits eine Ausbildung in der Augenoptik bei Mister Spex begonnen



Seit 2016 ist Mister Spex, Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker, Ausbildungsbetrieb für die Augenoptik. Um an möglichst vielen Standorten bestmögliche Rahmenbedingungen für angehende Optikerinnen zu schaffen, wurde am 1. August 2023 die mittlerweile fünfte Lehrwerkstatt eröffnet. Diese befindet sich direkt über dem Ende vergangenen Jahres neu eröffneten Flagship-Store in der Kölner Innenstadt. Damit bietet Mister Spex die optimale Kombination aus handwerklicher Arbeit in der Werkstatt, der Kundinnenberatung in einem der modernsten Optikerläden Deutschlands und der direkten Verknüpfung zum europäischen E-Commerce-Geschäft.

Kölner Azubis von Mister Spex. Foto: Mister Spex

Über 40 junge Menschen beginnen in diesem Jahr ihre Ausbildung in der Augenoptik bei Mister Spex

Die erste Lehrwerkstatt wurde vor sieben Jahren von Mister Spex in Berlin eröffnet, um Nachwuchskräfte ausbilden und einen Beitrag zur Bekämpfung des aktuellen Fachkräftemangels leisten zu können. Denn laut dem Branchenbericht 2022/2023 des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) suchten zuletzt 42 Prozent der befragten Augenoptik-Betriebe Fachpersonal und 68 Prozent der freien Stellen konnten am Ende nicht besetzt werden. Seit 2016 haben insgesamt rund 140 junge Menschen ihre Ausbildung in der Augenoptik bei Mister Spex begonnen, in diesem Jahr werden es gut 40 angehende Fachkräfte sein. Allein von 2022 zu 2023 konnte diese Zahl um 30 % gesteigert werden. Neben Berlin und Köln gibt es zudem Lehrwerkstätten in Münster, Reutlingen und Mannheim. Die Leiterinnen der Werkstätten betreuen die Auszubildenden vor Ort bei allen Fragen rund um Themen in der Berufsschule und die Prüfungen, und legen Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit Fokus auf dem Handwerk und der Beratung. Lernen im „Store of the Year 2023“ Der Flagship-Store von Mister Spex mitten in der Kölner Innenstadt wurde im vergangenen Dezember eröffnet. Auf zwei Etagen und insgesamt 400 Quadratmetern präsentiert das Berliner Unternehmen in der Kölner Innenstadt ein bis dato neues Konzept. Es basiert auf der bewährten Omnichannel-Strategie von Mister Spex, welches die On- und Offline-Journey der Kundinnen nahtlos an allen Touchpoints miteinander verknüpft. Im Erdgeschoss des Flagship-Stores steht den Besucher*innen ein umfassendes Sortiment aus Brillen und Sonnenbrillen aus den Eigenmarkenkollektionen und beliebten Brands zur Verfügung. Im ersten Obergeschoss fokussiert sich die erste „Mister Spex BOUTIQUE“ ausschließlich auf die Präsentation von Luxusbrands und Independent Labels. Für das Ladenkonzept wurde das Unternehmen im April 2023 vom Handelsverband Deutschland e.V. (HDE) als „Store of the Year 2023“ ausgezeichnet. Nils Vortmann, Chief Retail Officer bei Mister Spex, sagt: „Aus meiner Sicht gibt es für angehende Augenoptikerinnen nur wenige so attraktive Standorte wie unsere Lehrwerkstatt in Köln. Sie können dort regelmäßig an modernsten Geräten lernen und gleichzeitig in einem jungen, dynamischen Team erleben, wie ein Store das Beste aus Online- und Offline-Welt seinen Kundinnen bietet und eines der modischsten Sortimente präsentiert.“

Und auch nach der Ausbildung gibt es bei Mister Spex verschiedene Möglichkeiten, übernommen zu werden. Neben einem Job in einem der über 70 Stores, winken je nach Wunsch und Eignung Arbeitsplätze im Logistikzentrum, im Customer Service oder aber auch im Headquarter des internationalen E-Commerce-Unternehmens.

Ab Herbst werden wieder Auszubildende bei Mister Spex gesucht, neben der Augenoptik auch in den Bereichen Dialogmarketing, Büromanagement und E-Commerce.

Mehr Informationen gibt es unter:

https://corporate.misterspex.com/de/departments/praktikum-ausbildung-studium/.



Text: Mister Spex