Alle Fotos: Marcolin

Marcolin verbessert jetzt das Kunden- und interne Schulungserlebenis mit Augmented Reality. Das Unternehmen hat eine virtuelle Tour in seinen italienischen Fabriken gestartet, mit dem hinter die Kulissen der faszinierenden Brillenherstellung geblickt werden kann. Mitarbeiter werden in der Lage sein, mit einer Virtual-Reality-Brille in die kreativen und produzierenden Abteilungen einzutauchen, um Prozesse und Fähigkeiten für die Herstellung hochmoderner Produkte zu erlernen.

Ebenfalls können damit nun auch Kunden und Partner in die Welt von Marcolin eintauchen, ohne ihr

Zuhause verlassen zu müssen. Hierbei arbeitet die Technologie nicht nur mit einer virtuellen

Nachbildung der Umgebung, sondern zusätzlich mit 360-Grad-Ansichten und weiterem

Videomaterial, das eine absolut authentische Version realer Räume entstehen lässt.

Einmal getragen, bietet die Virtual-Reality-Brille ein immersives Erlebnis des Headquarters in

Longarone, bei dem der Benutzer alle Produktionsbereiche durchlaufen kann, vom kreativen Prozess

über die Prototypenentwicklung bis hin zu den Fertigungsschritten und der Produktverteilung. Die

Reise endet mit einem virtuellen Besuch in einem Ladengeschäft, in dem die Endprodukte betrachtet

werden können. Dieses Erlebnis wird noch interessanter, da mit den 3D-Objekten in jeder

Umgebung interagiert werden kann. Zukünftig wird auch eine Live-Version verfügbar sein, bei der

Kunden und Partner von einem Mitarbeiter virtuell begleitet werden können.

Sabrina Paulon, Group HR Director bei Marcolin: „Bei Marcolin haben wir das Potenzial der digitalen

Transformation und Technologie genutzt, um die Schulung unserer Mitarbeiter zu verbessern, deren

Fähigkeiten wiederum die Grundlage unseres Know-hows ausmachen. Ausgehend von einem

anfänglichen Schulungszweck war es nur natürlich, die Anwendung der Technologie auch auf das

Kundenerlebnis auszuweiten, mit dem Ziel, Wissen über unsere Identität und Einzigartigkeit zu

vermitteln, vom kreativen Prozess bis zu den Schritten, in denen Handwerkskunst und Tradition mit

technologischer Innovation und Fertigung 4.0 kombiniert werden.“

Text von Marcolin.