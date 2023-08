Symbolfoto: peopleimages.com / adobe Stock



Einmal mehr lädt die Fielmann Akademie Schloss Plön zum Online-Kolloqium über ein wichtiges augenoptisches Thema. Am Mittwoch, dem 27. September 2023 geht es von 18:30 – 20:30 Uhr um digitalen Sehstress und Lösungen für Betroffene.

Die gemeinnützige Fielmann Akademie Schloss Plön steht seit vielen Jahren für anspruchsvolle Aus- und Weiterbildung in Augenoptik und Optometrie. Mit den Fielmann Akademie Kolloquien wurde eine Tradition fachwissenschaftlicher Veranstaltungen begründet, die Spezialisten unterschiedlicher Disziplinen zusammenführt und den interdisziplinären Austausch, insbesondere zwischen Augenoptikern und Augenärzten, fördert. Die Kolloquien

sind gekennzeichnet durch ihr hohes fachliches Niveau und eine große Praxisnähe. Auch in diesem Web-Seminar können Sie im Anschluss an die Vorträge Ihre Fragen an die Referenten stellen. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Digitaler Sehstress –

Wenn die Augen müde werden

Unsere Welt ist digital, ständig sind wir von Bildschirmen

umgeben. Ob am Arbeitsplatz, zu Hause oder unterwegs

– Computer, Smartphones und Tablets gehören zu unserem

Alltag. Doch die intensive Nutzung dieser Geräte kann zu

Beschwerden führen, die unter dem Begriff Digital Eye

Strain oder digitaler Sehstress zusammengefasst werden.

Dazu gehören unter anderem trockene Augen, Kopfschmerzen,

verschwommenes Sehen, Augenmüdigkeit und

muskuläre Haltungsprobleme. Der Sehstress kann sich in

allen Lebensphasen zeigen, von der Jugend bis ins Alter.

Gleichzeitig lässt die Leistungsfähigkeit des Sehsystems

über die Jahre nach. Optimale optische Korrektion und

Ergonomie müssen Hand in Hand gehen, um beschwerdefreies

Sehen zu ermöglichen. Es besteht ein enormer Beratungsbedarf

für hilfesuchende Menschen. Ziel ist es, das

Bewusstsein für digitalen Sehstress zu schärfen und Lösungen

zu finden, um Beschwerden zu vermeiden und die

Augengesundheit

langfristig zu erhalten.

Welche aktuellen Erkenntnisse gibt es zu

digitalem Sehstress?

digitalem Sehstress? Durch welche Symptome wird digitaler Sehstress

angezeigt?

angezeigt? Wie läuft eine systematische Anamnese zu

digitalem Sehstress ab?

digitalem Sehstress ab? Welche Rolle spielt die Ergonomie bei

digitalem Sehstress?

digitalem Sehstress? Welche optometrischen Beratungs- und Korrektionsoptionen

gibt es?

gibt es? Wie können Filtergläser digitalen Sehstress mindern?

Diese und weitere Fragen diskutieren wir im 59. Fielmann

Akademie Kolloquium in gewohnt fundierter Weise.

Programm

18:30 Begrüßung

Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen Grein,

Leiter Wissenschaft der Fielmann Akademie,

Schloss Plön/Technische Hochschule Lübeck

18:40 Update Digital Eye Strain

Oliver Kolbe, M.Eng., Optometrist,

REGIOMED Rehaklinik Masserberg,

Ernst-Abbe-Hochschule Jena

19:10 Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz

Jennifer Müller, M.Sc., Optometristin,

REGIOMED Rehaklinik Masserberg

19:40 Optische Korrektionen im digitalen Zeitalter

Dr. rer. med. Carolin Truckenbrod, M.Sc.,

Dipl.-Ing. (FH), Optometristin, Leipzig

20:10 Abschlussdiskussion

Hier anmelden:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__wwX6enEQYK78vXJIk-xkA#/registration

Text von Fielmann Akademie / rf