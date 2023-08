Derzeit gibt es noch keine EU-Pflicht, auch Jahre nach der Führerscheinprüfung und dem dafür notwendigen Sehtest, die Sehleistung erneut testen zu lassen – dennoch können natürlich alle Autofahrerinnen und Autofahrer freiwillig zur Vorsorge gehen. Doch hier nehmen es die Deutschen nicht so genau: Dabei sind diese in nahezu jeder Fußgängerzone Deutschlands äußerst schnell und einfach verfügbar. Zum Beispiel bei Apollo, Deutschlands filialstärkstem Optiker: Einfach in der Filiale vor Ort vorbeigehen oder online einen Termin vereinbaren und in nur zehn Minuten Gewissheit über die Sehkraft haben – und damit auch darüber, ob man noch ein sicheres Mitglied im Straßenverkehr ist.