Die elate.ng ist der neueste Wurf von evil eye – eine Vollrand-Multisportbrille. Foto: evil eye



evil eye, ein führender Hersteller hochwertiger Sportbrillen, erweitert

seine elate-Kollektion um ein weiteres Modell: Die brandneue

elate.ng kommt ab September 2023 im Vollranddesign und mit

trendigem Farbkonzept in den Handel.

Die in Österreich designte

und gefertigte Multisportbrille erfüllt alle Anforderungen von

anspruchsvollen Athleten – wie dem österreichischen Hike & Fly

Profi Paul Guschlbauer – und ist auch für Brillenträger die perfekte

Wahl. Denn wie alle evil eye Sportbrillen ist auch die elate.ng mit

optischer Verglasung in der persönlichen Sehstärke erhältlich.

Eine funktionelle Sportbrille sollte generell zum Standard-

Equipment beim Outdoorsport gehören, vor allem wenn es in die

Berge geht. Hier kann das Wetter von einer Minute auf die

andere umschlagen, von Sonnenschein zu Regen, Sturm und

Nebel. Die brandneue elate.ng steht für besten Schutz im

Bergsport. Die individuellen Einstellmöglichkeiten, der robuste

Rahmen und die high-end-Filtertechnologie LST® machen die

elate.ng zum perfekten Begleiter in den Bergen.

Paul Guschlbauer (AUT) – evil eye Athlet der ersten Stunde – hat

die elate.ng getestet und für sehr gut befunden: „Egal ob ich

bergauf hike oder den Berg runter fliege, die elate.ng bietet

innmer eine optimale Passform und sieht noch dazu super aus.

Für mich gehört die elate.ng bereits zur Grundausrüstung. Was

mir an evil eye gefällt, ist die Tatsache, dass es sich um ein

österreichisches Unternehmen handelt und die Qualität einfach

hervorragend ist. Die neue elate.ng hat mich sofort begeistert.“

Durchdachte Einstellmöglichkeiten wie der dreifach verstellbare

Bügel und eine zweifach verstellbare Nasenauflage stellen zu

jeder Zeit perfekten Halt und höchsten Tragekomfort sicher.

Durch die Wölbung des Rahmens, der aus dem extrem leichten,

flexiblen sowie temperaturbeständigen PPX®-Material gefertigt

wird, und die Größe der Gläser deckt die elate.ng die Augen

vollständig ab und ermöglicht so ein größtmögliches Sichtfeld

und ungetrübten Gipfelgenuss.

Der neue, innovative lensguard aus weichem und

stoßabsorbierendem Silikon, schützt nicht nur die Gläser der

elate.ng, sondern setzt auch einen trendigen und sportlichen

Farbakzent.

Für eine einwandfreie Sicht und 100%igen Schutz vor UV-A, B und

C Strahlung sorgt die high-end Filtertechnologie LST®. Kontraste

werden verstärkt, um die Umgebung und mögliche Hindernisse

schnell und präzise wahrnehmen zu können. Zudem gleicht LST®

extreme Lichtschwankungen aus und filtert gefährliche

Lichtwellen bis 400 Nanometer (UV400). Auf diese Weise wird

einem Ermüden der Augen entgegengewirkt und die

Konzentrationsfähigkeit erhöht.

Um auch Brillenträger am Berg einen scharfen Durchblick zu

garantieren, bietet evil eye verschiedene

Verglasungsmöglichkeiten an, die elate.ng mit der passenden

Sehstärke zu versehen.

Die elate.ng wird ab September in sechs Farben angeboten und

ist in zwei unterschiedlichen Größen (S und L) erhältlich.

Text von evil eye.