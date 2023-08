Das offizielle Logo der DaTE. (Screenshot)

In weniger als zwei Monaten beginnt die 11. Ausgabe der DaTE, der mit Spannung erwarteten Messe für zeitgenössische Brillen, die am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. September in der Stazione Leopolda in Florenz stattfinden wird.

Auch in diesem Jahr werden neben den italienischen Marken auch Hersteller aus Frankreich, Deutschland, den USA, Schweden und der Schweiz (um nur einige der wichtigsten Herkunftsländer zu nennen) anwesend sein. Mehr als 80 Marken haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Klicken Sie auf diesen Link, um die Liste zu sehen: https://dateyewear.com/exhibitors/

Außerdem ist die Anmeldung für Brillenfachleute und Journalisten, die sich für die Veranstaltung akkreditieren möchten, ab sofort möglich. Die DaTE eröffnet die Herbstsaison der Brillenmessen und ist seit jeher das Schaufenster für einzigartige, originelle und hochmoderne Produkte, die Tradition und Innovation miteinander verbinden.

Der Link für Besucher: https://dateyewear.com/visitatori/

Link für Journalisten: https://dateyewear.com/press-form/

„Wir hoffen, die Ergebnisse des letzten Jahres zu erreichen oder sogar zu übertreffen, als mehr als 1.500 Fachleute aus der Branche, darunter Optiker, Einkäufer und Journalisten, die DaTE besuchten, um die neuesten unabhängigen, avantgardistischen Brillentrends zu sehen“, erklärte der Präsident der Messe, Giovanni Vitaloni. „Mit dieser jährlichen Veranstaltung der Interaktion und Entdeckung, die ständig aktualisiert wird und um den Bedürfnissen unserer Teilnehmer noch besser gerecht zu werden, bieten wir den Herstellern ein Schaufenster, in dem sie ihre Produkte für ein anspruchsvolles Publikum vorstellen können, das Wert auf Innovation legt.“

Die DaTE 2023 findet statt in der Stazione Leopolda in Florenz,

Samstag, 9. und Sonntag, 10. September von 10 bis 18.30 Uhr.



Infos unter https://dateyewear.com/ und auf

www.instagram.com/dateyewear/ und

https://it-it.facebook.com/DateEyewearOfficial/

Text von DaTE.