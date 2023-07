Das Modell ECLP23 von Oakley®, extra entworfen für den neuen „Mission: Impossible“-Film. Foto: Oakley®

Er sprengt alle Grenzen. Er lebt außergewöhnliche Momente. Er schafft eine neue Kultur. So würden viele die legendäre Rolle von Tom Cruise als Ethan Hunt im aktuellen Blockbuster Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins beschreiben. Und ganz genau so könnte man auch beschreiben, wie Oakley® zur weltweit ersten Wahl für Hochleistungsbrillen wurde.

Die Mission war klar: Um einen der gefährlichsten Stunts der Filmserie zu inszenieren, sollten Oakley und Cruise die perfekte Brille für Ethan Hunt entwerfen und produzieren. Das Ergebnis ist die ECLP23, die sich durch High Speed Protection, ein erweitertes Sichtfeld und Zero Gravity auszeichnet. Die Brille wurde perfekt an das Gesicht des Schauspielers angepasst und lässt in diesem historischen Moment der Mission-Filmserie dem Zufall keinen Raum.

Den waghalsigen Stunt, der eine Mischung aus Motorrad-Trick und Fallschirmsprung darstellt, performte Tom Cruise selbst.

Der einzigartige Prototyp von ECLP23, die hinter den unglaublichen Stunts des Kinofilms steckt, wird in diesem Sommer in Oakleys Hauptsitz präsentiert, der One Icon Farm in Kalifornien.

Schon jetzt kann man die Oakley® im Kino sehen: Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins.

Text und Bildmaterial von Oakley.