Teilnehmer des OHI Updates. Foto: OHI

Am Samstag, den 16. September 2023 findet Österreichs größte Branchenveranstaltung der Augenoptik und Hörakustik im SO/ Vienna im Zentrum von Wien statt. „Wir erwarten an dem Tag über 40 Aussteller und etwa 300 Besucher“, erklärt OHI Geschäftsführer Walter Gutstein.

Sechs wissenschaftliche Vorträge und die bekannt fulminante Aftershow-Party mit DJ Martin Domkar und das mittlerweile beliebte Champagner-Abschiedsgeschenk werden einen tollen Tag in Wien garantieren. „Melden Sie sich bereits jetzt an. Insbesondere für die abschließende Branchenparty sind die Plätze sehr begehrt“, so OHI Geschäftsführer Harald Belyus augenzwinkernd.

Im Fokus der wissenschaftlichen, augenoptischen Vorträge stehen im September binokulare Korrektionen, die Versorgung mit multifokalen Kontaktlinsen und der Stellenwert der künstlichen Intelligenz in der Berufspraxis. Zentrum der hörakustischen Vorträge bilden die Themen frequenzabhängige Hörgerätelatenzen, das Anpassverfahren trueLoudness und Komorbiditäten bei Tinnitus.

Neben den produktneutralen Vorträgen auf universitärer Basis, bildet die Industrieausstellung einen wesentlichen Teil der Tagesveranstaltung. Über 40 Partner der Industrie bieten einen in Österreich einzigartigen Überblick über Produktneuheiten der Branche an nur einem Tag. „Das OHI UPDATE ist natürlich keine Messe im herkömmlichen Sinn. Vielmehr ist es eine Zusammenkunft von allen Branchenteilnehmern in Österreich und dies in einer Kombination mit hochwertigen, wissenschaftlichen Fortbildungsvorträgen“, erklärt OHI Geschäftsführer Harald Belyus. „Damit bauen wir unsere Vision, an einem Tag die wichtigsten Industrievertreter mit engagierten Augenoptikern und Hörakustikern zu vernetzen, weiter aus. Und die abschließende Branchenparty mit DJ Martin Domkar trägt zu einem in Österreich einzigartigen, entspannten und coolen Austausch aller Branchenteilnehmer bei. Das sehen wir auch in unserer Verantwortung als führendes Ausbildungsunternehmen der Branche innerhalb der Bundeshauptstadt Wien“, so Belyus.

Mit dem Diplom Europäische Qualifikation in Augenoptik – European Qualification in Optics – kurz EQO – unterstützt die ECOO die Harmonisierung und gemeinsame Weiterentwicklung von Ausbildungsstandards und Kompetenzen in Europa. Im Zuge der Veranstaltung erfolgt auch die feierliche Verleihung für die OHI Absolventen von 2022 in Europa.

„Das OHI UPDATE hat in den letzten Jahren immer mehr an Format gewonnen. Wir sind dankbar, dass uns die Kolleginnen und Kollegen und die uns und die Branche fördernde Industrie derartig das Vertrauen aussprechen. Das motiviert uns ungemein für 2023 nochmals zuzulegen und einen unvergesslichen Branchen-Act hinzulegen. Wir blicken auf tolle Vorträge, interessante Gespräche an den Ständen unserer Aussteller und auf eine megacoole Branchenparty im Anschluss an die Vorträge“, freut sich OHI Geschäftsführer Walter Gutstein. „Und für alle die Teilnehmer gibt es unser traditionelles Abschiedsgeschenk aus dem Hause La Maison de Champagne Thomas Cheurlin“, lacht Gutstein.

Laufend aktualisierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Webseite www.ohiupdate.at.

Text von OHI.