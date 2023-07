Der Ausbau des Service für Kunden vor Ort, erfordert tatkräftige Unterstützung mit umfangreichem Erfahrungsschatz. Deshalb gibt Topcon Deutschland bekannt, dass das zentral in NRW befindliche Unternehmen, mit japanischen Wurzeln sein Team in den Bereichen Vertrieb, Service und Weiterbildung weiter verstärkt hat.

Andrea Vieth, Director Commercial bei Topcon Deutschland, betont: „Wir freuen uns, mit diesen wichtigen Team-Ergänzungen stetig weiter zu wachsen und unseren Kunden*innen größtmöglichen Service und Support zu bieten.“

Vincent Jock ist neuer Head of Territory Sales

Vincent Jock hat über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Ophthalmologie und Augenoptik in verschiedenen Positionen. Mit seiner Expertise wird er neue strategische Impulse setzen und stellt damit gemeinsam mit seinem Team besonders die praxisnahe Kundenbetreuung in den Mittelpunkt. „Mit bewährten und neuen, innovativen Lösungen bietet Topcon ein vielseitiges Spektrum in der Augenheilkunde. So können wir die Herausforderungen der Kunden*innen lösen und sie auf dem Weg der umfangreichen Augenversorgung unterstützen. Die Gewährleistung einer hohen Kundenzufriedenheit ist nicht nur Vertriebsaufgabe, sondern unser oberstes Ziel.“ erläutert Vincent Jock.

Benjamin Krog erweitert das Digital Solutions Team

Digitalisierung ist in aller Munde und setzt sich in den vergangenen Jahren auch in der Augenheilkunde stärker durch. Dabei spielt nicht allein Digitalisierung eine große Rolle, sondern insbesondere auch die Vernetzung in der Augenheilkunde untereinander. Benjamin Krog weiß als Augenoptikermeister worauf es im Bereich digitale Lösungen ankommt. Er bringt langjährige Erfahrung im Vertrieb mit. Als Sales Manager Solutions Business bietet er Kunden*innen maßgeschneiderte Lösungen für ihren Alltag an und unterstützt sie dabei Prozesse zu vereinfachen und sie gleichzeitig auch effizienter zu gestalten.

Kundensupport heißt auch stärkerer Service: Martin Komor ergänzt das Team als Servicetechniker

Viele Jahre Techniker-Erfahrung in verschiedenen Unternehmen der Health Care Branche macht sich Martin Komor jetzt bei Topcon als Servicetechniker mit lokaler Präsenz im Gebiet Nordrhein-Westfalen zu nutze. Damit profitieren Kunden von schnellem und effektivem Service vor Ort. Von der Geräteneuinstallation, über Wartungen oder Reparaturen bei den Kunden*innen kümmert sich Martin Komor um die bestmögliche Leistung der Topcon-Geräte.

Topcon-Geräte mit maximalem Benefit nutzen: Application Specialist Janin Herzig trainiert Kunden*innen

Mit dem Kauf eines neuen Gerätes ist es in aller Regel nicht getan. Entweder benötigen Teams ein Training zu den Grundlagen, ein Refreshing nach einem oder zwei Jahren oder ein Training zur vollumfänglichen Nutzung aller Funktionen des Gerätes – für maximale Effizienz im Alltag. Dafür ist Janin Herzig nun als Application Specialist an Bord des Topcon-Teams. Die erfahrene Augenoptikerin (M.Sc. in Augenoptik/Optometrie) gibt praxisnahe Schulungen für Anwender*innen, sodass das Gerät täglich mit größtmöglichem Nutzen angewendet werden kann. Diesen besonderen Service können Kunden*innen ganz einfach und unkompliziert bei ihrem/ihrer Gebietsleiter*in oder per E-Mail unter info@topcon-medical.de anfragen.

Text und Fotos von Topcon Healthcare.