Noch edler als zuvor soll das neue Thélios-Logo wirken. Bild: Thélios

Thélios enthüllte seine neue visuelle Identität während der Convention in Rom, auf der die Herbstkollektionen 2023 der Häuser Dior, Fendi, Celine, Loewe, Givenchy, Stella McCartney, Kenzo und Fred vorgestellt wurden.

Thélios entstand 2017 aus dem Wunsch von LVMH, Brillen zu einem wesentlichen Bestandteil der Kollektionen der Häuser zu machen, und trat in eine neue Phase seiner Entwicklung ein, die durch eine Neugestaltung der Markenidentität markiert werden sollte.

Die neue Identität wurde sorgfältig ausgearbeitet, um die Werte und die Daseinsberechtigung von Thélios zum Ausdruck zu bringen: eine neue Erfahrung im Bereich der Luxusbrillen zu ermöglichen und die Standards der Branche zu erhöhen.

Diese Entwicklung nahm mit der Einführung eines neuen Logos konkrete Formen an, bei dem die Grundlinie – „LVMH Eyewear Excellence“ – ein Schlüsselelement ist. Das Logo drückt eine zeitlose Eleganz aus: Es ist minimalistisch und dennoch statisch, die Proportionen sind ausgewogen und die Betonung des „e“ wurde durch eine elegante horizontale Linie vereinfacht. Das „o“ sticht ebenfalls hervor, da die kreisförmige Form des Buchstabens ein Auge und die Sonne symbolisiert – eine Anspielung auf den mythologischen Ursprung des Namens Thélios, abgeleitet von Theia, der Göttin des Lichts und des Sehens, und Helios, dem Gott der Sonne -, aber auch ein Verweis auf den vollständigen Zyklus der Wertschöpfungskette von der Kreation über die Produktion bis zum Vertrieb.

Text von Thélios