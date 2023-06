Ray-Ban verkörpert seit jeher einen herausragenden Pioniergeist. Mit der Reverse-Kollektion erfindet die Kultmarke die Brillenwelt ein weiteres Mal neu: Den Auftakt bilden vier ikonische Unisex-Sonnenbrillenmodelle – erstmals mit nach innen gewölbten Gläsern. Ende April feierten begeisterte Partneroptiker auf dem ersten INNOVATION DAY von EssilorLuxottica die Europa-Premiere der Ray-Ban Reverse Kollektion.

Das aufsehenerregende Brillenglas der Ray-Ban Reverse ist durch die neue bahnbrechende digitale Fertigungstechnologie konkav geformt und nicht wie üblich konvex – und das ohne Einbuße der optischen Präzision. Das revolutionäre stylische Design optimiert zudem Brechkraft, Astigmatismus, Prisma und Auflösung. Diese einzigartige Kombination aus Glas und Rahmen wird über eine hochwertige Rückflächen-Entspiegelung aus dem Hause EssilorLuxottica vervollständigt. Diese reduziert bis zu 70 % der Reflexionen in den Wellenlängen, auf die das Auge am empfindlichsten reagiert.

„Die Ray-Ban Reverse-Kollektion ist mit ihrer disruptiven Ästhetik eine echte Revolution in der Brillenbranche. Die Brillengläser bieten ein neuartiges ikonisches Design und ein absolut scharfes und präzises Seherlebnis“, so Alexandra Glassen, Ray-Ban Brand Business Managerin. „Die Reaktionen der Optiker übertreffen all unsere Erwartungen. Wir sind sicher, dass diese Kollektion neue Impulse setzen und die Zukunft der Eyewear maßgeblich prägen wird.“

Die Ray-Ban Reverse Kollektion ist so konzipiert, dass sie sich jeder Gesichtsform anpasst und ganztägigen Tragekomfort bietet. Die mit ergonomischen Fassungen designten Modelle der Ray-Ban Reverse Aviator, Wayfarer, Caravan und Boyfriend folgen sanft den Wangenknochen. Die Kollektion wird zudem nachhaltig hergestellt und verwendet alternative Materialien, u.a. Gläser aus biobasiertem Nylon1 mit einem Kohlenstoffgehalt von nur 41 %, Fassungen aus biobasiertem Acetat mit einem Kohlenstoffgehalt von 67 % und zu 100 % recycelte Verpackungen, Karton und Reinigungstücher.

1 Nur für herkömmliche Sonnenschutzgläser erhältlich

Die Ray-Ban Reverse Kollektion ist seit dem 15. Mai erhältlich. Prominente Markenbotschafterin ist das Top-Model Vittoria Ceretti. Geboren in einem kleinen Ort nahe dem Gardasee, hat die bildschöne Italienerin den Model-Olymp im Sturm erobert. Auf den Catwalks internationaler Fashion Shows ist Vittoria Ceretti längst ein Star und ziert weltweit die Cover großer Modemagazine. Mit ihrem unglaublich coolen selbstbewussten Understatement und der stylishen Ray-Ban Reverse ist sie der absolute Hingucker der ausdrucksstarken Werbekampagne und auf den POS-Materialien.

RAY-BAN AVIATOR REVERSE 0RBR0101S

Die Ray-Ban Aviator wurde 1937 für US-Piloten entworfen und ist heute eine der bekanntesten Sonnenbrillen der Welt. Die wegen seiner Qualität, Leistung, dem Tragekomfort und dem unvergänglichen Stil geschätzte Metallfassung zeichnet sich durch ein bahnbrechendes Brillenglas aus, das die geschwungenen Formen des Profils durch eine leichte Konkavität abrundet. Die Ray-Ban Aviator Reverse ist in Gold oder Silber mit klassischen Gläsern sowie in Anthrazit, Roségolden oder Schwarz mit Verlaufs- oder getönten verspiegelten Gläsern erhältlich.

RAY-BAN WAYFARER REVERSE 0RBR0502S

Die Ray-Ban Wayfarer steht für jugendliche Rebellion und begleitete unzählige Kulturbewegungen, von der Rockrevolution der 60er Jahre bis zur Hip-Hop-Kultur der 90er. Das unverwechselbare Modell wird jetzt neu interpretiert, wobei das konkav geformte Glas die ikonisch quadratische Form in subtiler Weise unterläuft. Das Modell ist einfarbig schwarz und in transparenten Farben erhältlich. Die verspielte Palette reicht von Graphit, Dunkelblau und Braun mit Gläsern in Komplementärfarben bis hin zu unerwarteten Kombinationen von rot und grün oder orange und blau, die durch farbige verspiegelte Gläser ergänzt werden.

RAY-BAN CARAVAN REVERSE 0RBR0102S

Die Ray-Ban Caravan kam 1957 auf den Markt und war ursprünglich eine Weiterentwicklung der klassischen Pilotenbrille mit einer stromlinienförmigen, geometrischen Silhouette. Die sanft geschwungene Form des neuen konkaven Brillenglases verleiht der Brille einen prägnanten Touch. Erhältlich in Gold oder Silber mit klassischen Gläsern oder in gewagteren Kombinationen mit silbernen, roségoldenen, anthrazitfarbenen oder schwarzen Fassungen mit Verlaufs-, getönten oder verspiegelten Gläsern.

RAY-BAN BOYFRIEND REVERSE 0RBR0501S

Die lässige, over-sized Boyfriend von Ray-Ban wurde mit den markanten innovativen konkaven Reverse Gläsern neu interpretiert und ist in klassischem Schwarz oder in transparenten Farben erhältlich. In einer lässigen Variante mit tiefblauen, braunen oder dunkelgrauen Gläsern oder gewagter mit zweifarbigen braunen und blauen Fassungen mit getönten, verspiegelten oder Verlaufsgläsern.

Die Online-Lernplattform Leonardo von EssilorLuxottica bietet Optiker:innen umfangreiche Produkt- und Markeninfos zu der neuen Ray-Ban Reverse Kollektion.

Text von EssilorLuxottica.