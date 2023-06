Beate Stern. Alle Fotos: Optovision



Die neue Gebietsleiterin für das südliche Sachsen und nordöstliche Bayern ist Beate Stern.

Mit 23 Jahren Berufserfahrung in der Augenoptik weiß Frau Stern, staatlich geprüfte Augenoptikerin und Augenoptikermeisterin, worauf es Augenoptikerinnen, -optikern und Endverbrauchern ankommt. Erfahrung als Kundenberaterin im optoVision Außendienst sammelte sie bereits in der Vergangenheit. Nach einigen Jahren anderweitiger Tätigkeit, u. a. als Key Account Managerin in der Augenoptikbranche, kehrt sie nun zu optoVision zurück.

In der Region Schleswig-Holstein (Ost) / Mecklenburg-Vorpommern ist der neue Gebietsleiter Uwe Fraass für optoVision im Einsatz. Als staatlich geprüfter Augenoptiker, Augenoptikermeister und zertifizierter Business-Coach mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Augenoptik, steht er Augenoptikerinnen und –optikern im Verkaufsgebiet als persönlicher Ansprechpartner im Außendienst beratend zur Seite.



Der neue Gebietsleiter für den Nordosten der Schweiz ist Kürsat Kumtepe. Als gelernter Augenoptiker war Herr Kumtepe zuletzt als Store Manager tätig und kennt die Bedürfnisse von Augenoptikerinnen, -optikern und deren Kundschaft aus erster Hand. Im optoVision Außendienst unterstützt er nun Sie dabei, jedem Endverbraucher und jeder Endverbraucherin das beste Sehen in jeder Situation zu ermöglichen.

Wir heißen die neuen optoVision Team-Mitglieder willkommen und wünschen einen erfolgreichen (Wieder-) Einstieg. Wenn auch Sie Teil des optoVision Teams werden möchten, finden Sie alle derzeit offenen Stellen im Karriereportal unter optovision.com

