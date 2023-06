Foto: MPO

Wohlbefinden und Klarheit rücken damit in ein neues Licht: MPO – eine in Österreich führende Premium-Brillenglasmarke – freut sich, die Einführung des verbesserten MPO Mono Relax 2.0 bekannt zu geben. Es wurde mit größter Sorgfalt entwickelt, um den hohen Ansprüchen an Sehkomfort und visueller Performance gerecht zu werden.

Als vollindividualisiertes und personalisiertes Premium-Einstärkenglas mit Nahunterstützung zeichnet sich das MPO Mono Relax 2.0 durch eine Reihe von Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell aus. Das Grunddesign wurde optimiert, um geringe periphere Astigmatismen zu reduzieren und die seitlichen Abbildungsfehler zu minimieren. Dadurch wird eine noch präzisere und klarere Sicht gewährleistet. Darüber hinaus wurde die Anpassung des Brillenglases verbessert, um Unverträglichkeiten zu reduzieren und den Tragekomfort zu erhöhen. Mit einem erweiterten Nahzusatz von +1,10 dpt bietet das MPO Mono Relax 2.0 Brillenglas eine verbesserte Nahsicht für Aktivitäten in Beruf und Freizeit.

Ein besonderes Merkmal des MPO Mono Relax 2.0 ist die höchste Kontrastschärfe, die eine optimale Ausrichtung des Brillenglases ermöglicht und für eine präzise visuelle Leistung und ein spontanes Wohlbefinden mit ausgezeichneter räumlicher Wahrnehmung sorgt.

Optional gibt es das MPO Mono Relax 2.0 auch mit BLC®-Filter für die Indizes 1,67, 1,6 und 1,5, welcher das Glas zu einem absoluten Allrounder für den Alltag macht.

Alle Informationen zu MPO Mono Relax 2.0 gibt’s hier: mpo-lenses.com

Text von MPO