Kate Spade Brillendesign von Safilo. Foto: Safilo



Etro und die Safilo Group haben am 6. Juni eine zehnjährige globale und exklusive Lizenzvereinbarung für das Design, die Herstellung und den Vertrieb der Brillenkollektionen der Marke Etro bekanntgegeben.

Etro – das traditionsreiche italienische Modeunternehmen, das unter der kreativen Leitung von Marco De Vincenzo Forschung und Innovation mit Stil und Kreativität verbindet – geht eine Partnerschaft mit der Safilo Group ein, einem der wichtigsten Akteure der Brillenbranche in den Bereichen Design, Herstellung und Vertrieb von Korrektionsfassungen, Sonnenbrillen, Outdoor-Brillen, Schutzbrillen und Helmen.

Safilo-CEO Angelo Trochia. Foto: Safilo

Fabrizio Cardinali, Etro. Foto: Etro



„Die Partnerschaft mit einem führenden Unternehmen wie Safilo stellt einen weiteren Schritt in der Erweiterung des Marktangebots von Etro dar und macht es immer vollständiger und breiter. Das Eyewear-Segment wird sich zu den kürzlich angekündigten Kollektionen Ready-to-Wear, Home, Fragrance und Etro Kids gesellen“, erklärte Fabrizio Cardinali, CEO von Etro. „Ich habe Etro immer als 360°-Lifestyle-Marke betrachtet und freue mich sehr, diesen neuen Meilenstein zu erreichen, um eine globale und integrierte Vision zu vervollständigen, die sich verschiedenen Produktkategorien und Verbrauchertypen widmet.“



„Wir sind sehr stolz darauf, diese neue Zusammenarbeit mit einem Unternehmen zu beginnen, das für Mode- und Textilkompetenz steht. Unser Kreativteam harmoniert mit Marco De Vincenzo, mit dem wir zusammenarbeiten, um eine unverwechselbare Kollektion zu kreieren, die das Potenzial der Marke in der Brillenkategorie voll ausschöpfen kann“, sagt Angelo Trocchia, CEO der Safilo Group. „Etro ist eine Luxusmarke, die eine reiche Geschichte in der Neuinterpretation von Schönheitsstandards aufweist und für ihre ikonischen Muster bekannt ist. Außerdem ist Etro vollständig in unser Portfolio integriert und stärkt unser Angebot“.

Die erste Kollektion, sowohl für Sonnenbrillen als auch für optische Produkte, wird für die Frühjahr-Sommer-Saison 2024 vorgestellt.

Erneuerung der Lizenz mit Kate Spade

Kurz zuvor haben Safilo und die amerikanische Lifestyle-Marke Kate Spade New York die vorzeitige Erneuerung ihrer globalen Brillenlizenzvereinbarung bekannt gegeben. Sie umfasst das exklusive Design, die Herstellung und den Vertrieb von optischen Brillenfassungen, Lesegeräten und Sonnenbrillen für Frauen sowie von optischen Brillenfassungen für Mädchen der Marke Kate Spade New York bekannt. Die Safilo Group ist seit 2000 im Besitz dieser Lizenz.

„Wir freuen uns sehr, die vorzeitige Erneuerung der Lizenz für Brillen von Kate Spade New York bekannt zu geben, die der langjährigen und erfolgreichen 23-jährigen Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen Safilo und Kate Spade New York Kontinuität verleiht“, sagt Angelo Trocchia, CEO der Safilo Group.

„Kate Spade New York ist eine branchenführende Lifestyle-Marke mit einer erfolgreichen Brillengeschichte, die heute vollständig in die Portfolio-Strategie von Safilo eingebettet ist. Gemeinsam haben wir hervorragende Ergebnisse erzielt, die auf gemeinsamen Geschäftswerten und einer fruchtbaren Zusammenarbeit basieren. Jetzt setzen wir die Reise fort mit dem Ziel, diese preisgekrönte Marke in ihrem nordamerikanischen Kernmarkt weiter auszubauen und ihr Potenzial in anderen strategischen Regionen auszuschöpfen“, fügte Trocchia hinzu.

„Wir freuen uns sehr, unsere langfristige Partnerschaft mit Safilo für Kate Spade New York Brillen fortzusetzen“, sagt Liz Fraser, CEO und Brand President von Kate Spade New York. „Als Marke arbeiten wir daran, Produkte zu liefern, die Menschen auf der ganzen Welt helfen, ihren einzigartigen Sinn für Stil auszudrücken und Freude zu verbreiten. Mit der Erneuerung unserer Partnerschaft mit Safilo freuen wir uns darauf, unseren Kunden auch weiterhin aufregende und innovative Brillen anbieten zu können, denn Safilo verfügt über große Erfahrung auf dem Brillenmarkt.“

Text von Safilo.