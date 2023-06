Die neuen OCULUS-Außendienstler Christian Adam und Susanne Vescera. Fotos: Oculus

Die OCULUS Optikgeräte GmbH freut sich, drei neue Mitarbeiter im OCULUS Außendienst-Team vorzustellen:

Uwe Karsten Willms unterstützt bereits seit 2022 Anissa Fegers und Achim Strobel in Nordrhein-Westfalen als Medizinprodukteberater.

Herr Willms ist gelernter Augenoptiker und studierte berufsbegleitend Betriebswirtschaft an der IHK zu Düsseldorf. Seit mehr als 10 Jahren ist er bereits im Außendienst in der Region Niederrhein und im Ruhrgebiet tätig, davon sieben Jahre in der Augenoptik und zwei Jahre im Bereich Ophthalmologie und Chirurgie.

Karsten Willms. Foto: Oculus

Seit Frühjahr 2023 betreut zudem Susanne Vescera die Kunden in der Region Oberschwaben, ein Gebiet, das sie bereits durch ihre vorherigen Vertriebstätigkeiten gut kennt. Frau Vescera ist gelernte Augenoptikerin und studierte Augenoptik an der FH in Aalen. Sie ist bereits viele Jahre in der Augenoptik tätig, sowohl im Geschäft als auch im Vertrieb. Beste Voraussetzungen, um ihre Kunden auf Augenhöhe zu beraten und mit ihrem Know-how unterstützen. „Ich kenne den Augenoptiker-Alltag in- und auswendig und kann mich daher schnell in jede Aufgabenstellung einfinden“, sagt sie dazu. Und es gibt noch ein neues Gesicht im Süden:

Seit Frühjahr 2023 betreut Christian Adam Ophthalmologen und Augenoptiker in der Region Mittelfranken, München und Umland. Nach dem Studium der Augenoptik war Herr Adam im Vertrieb von augenoptischen und ophthalmologischen Produkten tätig – daher kennt er den Arbeitsalltag des Augenoptikers und des Augenarztes seit über 20 Jahren. Das OCULUS Team heißt alle drei herzlich willkommen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Text von Oculus / rf