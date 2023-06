Die neuen MIDO-Motive wurden erstmals mit KI generiert, unter Leitung des Designers Max Galli. Foto: MIDO

Die MIDO betont ihre Vorreiterrolle im Messesektor und hat erstmals eine KI-generierte Kampagne gelauncht.

Die MIDO, die vom 3. bis 5. Februar 2024 in der Fiera Milano Rho stattfinden wird, lanciert ihre neue weltweite Kommunikationskampagne: „THE EYEWEAR UNIVERSE“, die durch die Kombination von menschlicher Kreativität mit der Innovationskraft der künstlichen Intelligenz entstanden ist. Es ist die erste Messekampagne, die mit dieser Technologie entwickelt wurde.

„Die MIDO hat die Welle der neuen Trends, nicht nur in der Brillenindustrie, stets angefacht und oft vorweggenommen“, erklärte MIDO-Präsident Giovanni Vitaloni. „Sie hat das traditionelle Messekonzept verändert und sich in eine wirklich globale Veranstaltung verwandelt, sowohl was die Exponate und das Drumherum angeht als auch im Bereich der Weiterbildung (wie die Otticlub-Treffen, die das ganze Jahr über online verfügbar sind). Sie hat konsequent auf technologische und digitale Innovationen gesetzt und war eine der ersten Messen weltweit, die eine App für die Messe entwickelt und Augmented Reality in einer Werbekampagne eingesetzt hat. Heute begrüßen wir die Gelegenheit, die uns die künstliche Intelligenz bietet, um die neuen Grenzen der visuellen Kommunikation zu erforschen, wohl wissend, dass die menschliche Kreativität unersetzlich ist und dass das Verständnis der neuen Technologien bedeutet, sie intelligent zu handhaben.“

Der für die Kampagne gewählte Claim lautet „The Eyewear Universe“, grafisch dargestellt durch Kugeln, welche die Bilder formen und Teil eines neuen Universums sind. Planeten in verschiedenen Größen und Farben bilden die Kulisse für ikonische Stilpersönlichkeiten und tragen dazu bei, eine fantastische Welt zu schaffen: die Welt der Brillen.

Die kreative Leitung liegt zum zweiten Mal in Folge beim Designer und Künstler Max Galli, in Zusammenarbeit mit der Mixer Group. „Diese Kampagne ist ein Wendepunkt in der Werbebranche“, so Max Galli, Creative Director. „Tools wie die künstliche Intelligenz verändern die kreative und produktive Dynamik, aber die menschliche Kreativität wird mehr denn je zu einem immer wertvolleren Talent. Ein starkes Konzept, eine überzeugende Idee und die Fähigkeit, die Schönheit eines Bildes im Vergleich zu einem anderen zu erkennen, sind Fähigkeiten, die immer noch den Unterschied ausmachen. Wir haben die Kampagne entwickelt, indem wir der künstlichen Intelligenz alle Elemente zur Verfügung gestellt haben, die sie braucht – ohne unseren Beitrag wäre es nicht möglich gewesen, so etwas zu schaffen.“

Die kulturübergreifende und anspruchsvolle Kampagne „The Eyewear Universe“ wird weltweit in Printmedien und im Internet erscheinen und sich um mehr als ein Thema drehen. Details werden in den kommenden Monaten noch bekannt gegeben.

Text von MIDO, übersetzt von Rosemarie Frühauf