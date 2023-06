Bild von TOM

The Optical Metaverse (TOM) wird erstmals ein virtuelles Event für Fachleute und Endverbraucher veranstalten: Am 7. bis 9. Juli wird es eine Eyewear-Show und Präsentationen in der „Omniverse City“ geben. Organisiert wird das Event in Zusammenarbeit mit Airmeet, dem innovativen Web 2.5-Kollaborateur von Omniverse City. Mit dabei sind unter anderem unabhängige Luxusbrillenmarken wie Kirk and Kirk und David Green. Man wird ihre exquisiten Designs in Echtzeit virtuell anprobieren und kaufen können.

Augenspezialisten werden zudem per Token Zugang zu exklusiven Bereichen bekommen, wo sie in die Welt der Produktneuheiten eintauchen und direkte Bestellungen bei Großhändlern aufgeben können. Außerdem gibt es einen unterhaltsamen und interaktiven Lernbereich, in dem alle Teilnehmer, die sich für neue Augenpflege- und Technologietrends interessieren, etwas über ihr Sehvermögen erfahren können. Die Besucher können hierbei zwischen „traditionellem Videoformat“ (z. B. Zoom) und vollständiger Erkundung des Metaversums wählen.

Außerdem heißt TOM auch branchenfremde Besucher willkommen. Die Anmeldung ist für jeden Interessierten möglich und kostet 49 Dollar. TOM bietet eine sichere und unterhaltsame Möglichkeit für Menschen aller Altersgruppen, das Metaversum zu erleben, ohne den Stress eines komplizierten Anmeldeverfahrens. Außerdem werden Neulinge von erfahreneren Nutzern angeleitet werden, um optimale erste Erfahrungen zu ermöglichen.

Text von Rosemarie Frühauf.