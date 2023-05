Foto: Mister Spex



Seit mittlerweile gut 15 Jahren ist die Mister Spex SE, Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker, am Markt aktiv. Schon zum Start des Online-Shops in Deutschland im April 2018 war es das Ziel, den Brillenkauf einfach, intuitiv und innovativ zu gestalten – und Freude beim Kauf der perfekten Brille oder Sonnenbrille zu bereiten. Genau das gilt auch noch heute. Zur Feier des Meilensteins startet Mister Spex am 16. Mai 23 eine mehrwöchige multimediale Kampagne, die verschiedene Mitarbeitende portraitiert und spielerisch die Optiker-Expertise des Berliner Unternehmens thematisiert.

Vom Start-up zur führenden digital getriebenen Omnichannel-Optikmarke in Europa

Im Dezember 2007 gründeten vier junge Männer, unter ihnen der heutige Co-CEO Dirk Graber, die Firma Mister Spex. Bereits innerhalb kürzester Zeit bewiesen sie, was lange als unmöglich schien und verkauften erfolgreich augenoptische Produkte über das Internet. Dirk Graber erinnert sich: „Als ich zur damaligen Zeit zum Optiker gegangen bin, empfand ich den Kauf immer als extrem lästig. Ich konnte keine beliebigen Brillen aufprobieren, war immer sofort in ein Verkaufsgespräch verwickelt und bezahlte am Ende einen für mich nicht nachvollziehbar hohen Preis. All das haben wir bei Mister Spex mit transparenten Preisen für Brillenrahmen und -gläser und der unverbindlichen Anprobe zu Hause ganz anders gemacht – und bekamen von Anfang an sehr gutes Feedback von unseren Kunden.“

Sukzessive expandierte Mister Spex in neue Länder, baute das Sortiment signifikant aus und bewies mit der Einführung von innovativen Technologien wie der virtuellen Brillenanprobe und zuletzt des Online-Sehtests seine digitale Vorreiterrolle in der Augenoptik. Ein großer Meilenstein, der mit einer strategischen Neu-Orientierung einherging, war im Februar 2016 die Eröffnung des ersten eigenen Stores in Berlin. Aus dem Online-Optiker wurde ein Omnichannel-Optiker. „Wir wussten zwar, dass es online gut funktioniert, Brillen zu verkaufen, wir hatten jedoch so vieles gelernt, was wir in das physische Retailgeschäft übertragen wollten“, erläutert Co-CEO Mirko Caspar. „Wir konzipierten also einen Store, in dem die Sortierung der Logik unseres Webshops folgt und der gleichzeitig dieselben transparenten Preise anbietet und direkten Zugang zu den Modellen gewährt.“ Mittlerweile betreibt Mister Spex 74 Stores in vier Ländern und verknüpft an allen Touchpoints nahtlos das Online- mit dem Offline-Angebot. So können Kundinnen bequem selbst entscheiden, wann, wo und wie sie ihr favorisiertes Produkt erwerben – alles basierend auf einem zentralen Konto.

Seit der Gründung ist Mister Spex in den ersten 14 Jahren im zweistelligen Prozentbereich gewachsen und übertrifft regelmäßig die Wachstums- und Verkaufszahlen des augenoptischen Marktes. Das seit Juli 2021 an der Börse gelistete Unternehmen beschäftigt mittlerweile mehr als 1.300 Mitarbeitende und bildet seit 2015 selbst in verschiedenen Bereichen, unter anderem in der Augenoptik, aus.

Mehrwöchige Geburtstagskampagne mit Mitarbeitenden im Fokus

Am 16. Mai startet die elfwöchige Geburtstagskampagne unter der Überschrift „15 Jahre Optiker-Expertise“. Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen und in unterschiedlichen Funktionen wurden dafür auf verschiedenen Bildern und Videos mit Konfetti, Ballons – und natürlich besonderen Brillen und Sonnenbrillen in Szene gesetzt. Die Kampagne startet ab sofort online in allen Ländern und auf den Social-Media-Kanälen von Mister Spex und wird in mehreren Phasen verschiedene Höhepunkte zelebrieren. Inhaltlich werden spielerisch die Kompetenzen und Services des Omnichannel-Optikers verdeutlicht durch Claims wie „15 Jahre und mehr Style-Kompetenz als die Fashion Week.“ oder „15 Jahre und on- wie offline die smartesten Services clever verknüpft!“. Parallel nutzt Mister Spex ab dem 16. Mai erstmals das Siegel von Deutschland Test und Focus Money, das den Optiker in seiner Analyse zur Kund*innenzufriedenheit als „Unternehmen des Jahres 2023“ auszeichnete.

Eigene Geburtstagskollektion

In einer zweiten Kampagnenphase wird ab dem 1. Juni eine eigene kuratierte Geburtstagskollektion im Online-Shop und in den Stores präsentiert werden. Die Brillen und Sonnenbrillen spiegeln die Produktvielfalt aus attraktiven Eigenmarken, beliebten Dauerbrennern und angesagten Independent- und Luxus-Brands wider und zeigen die gefragtesten Modelle, die am häufigsten in die Warenkörbe gelegt wurden. In den Stores startet im Juni ebenfalls ein Geburtstags-Gewinnspiel mit über 15.000 Preisen. Und auch auf die Mitarbeitenden wartet die ein oder andere Überraschung.

