Foto: Linda Farrow

„Postcards from Rio“ heißt die neue HW23-Kollektion von Linda Farrow. Sie vereint Eleganz mit unübersehbarer Lebensfreude – denn diese auffälligen Korrektions- und Sonnenbrillen machen zaubern jedem Betrachter ein Lächeln ins Gesicht …

Rio de Janeiro ist ein Schmelztiegel. Hier treffen Gegensätze aufeinander, wie die Strände, die Berge, der Samba-Spirit und die vielen Communities, die der Stadt am Zuckerhut ihr einzigartiges Flair geben …

Mit dieser pulsierenden Inspiration im Hinterkopf kreierte LINDA FARROW eine neue Kollektion voller verspielter und farbenfroher Details, mit Fassungen, die verschiedener kaum sein könnten, aber alles eines gemeinsam haben: Sie feiern Femininität und den glamourösen Auftritt. Goldene Scharniere, Oversize-Shapes und gigantische Brillenketten haben darin ebenso ihren Platz wir faszinierend farbige Gläser und filigrane Details.

Kultmarke für Designfans

In den 70er Jahren war Linda Farrow eine der ersten Designerinnen, die die Sonnenbrille als echtes Fashionaccessoire zelebrierten und Eyewear am Puls der Zeit kreierte. Nach einer 20-jährigen Pause wurde das Label von Linda Farrows Sohn Simon Jablo im Jahr 2003 wiederbelebt, als er als junger Mann eine Kollektion der Originaldesigns seiner Mutter entdeckte … Was zuerst „nur“ als Renaissance kultiger Vintage-Brillen gedacht war, entwickelte sich schnell zur begehrten Marke mit kompromisslosem Anspruch an Stil und raffinierter Kreativität. Simon Jablo begann mit der vollständigen Wiederaufnahme des Brands und eigenen Kreationen, die heute von Diven wie Rihanna, Lady Gaga und Beyoncé getragen werden.

Durch zahlreiche Kollaborationen mit berühmten Designern kommt es bei Linda Farrow immer wieder zu nie da gewesenen Kreationen, die Emotionen und Geschichten transportieren: Seien es die retrofuturistische „Diamond Sunglasses“ von Walter van Beirendock mit ihrer übertrieben voluminösen Space-Age-Form, eine Sonnenbrille in der Form von sich öffnenden Kussmündern, oder ein kantiges Exemplar, wo beide Gläser wie grüne Vintage-Fernseher mit goldenen Knöpfen aussehen, durch deren Bildschirme man den Durchblick hat. Eyewear voller Emotionen, die sich selbst als Kunstwerk begreift. Mehr unter lindafarrow.com

Text von Rosemarie Frühauf.