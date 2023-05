Foto: Matthew Brookes

Modell DB 7100/S BOLD Foto: Safilo

Diesmal ist Mega-Influencer David Beckham in die Wüste gereist, um seine neue Brillenkollektion zu fotografieren, die wieder in Kooperation mit Safilo herausgebracht wurde. Die Kollektion EYEWEAR BY DAVID BECKHAM vereint Sonnenbrillen und Korrekturfassungen in unterschiedlichen zeitlosen Shapes, die Modernität und Retro-Style verbinden und sich durch herausragende Handwerkskunst und hochwertige Materialien auszeichnen. Die Farbpalette ist von warmen Wüstentönen inspiriert und umfasst neben sanften Nuancen in Sand, Braun und Beige auch natürliche Horn- und Havanna-Varianten. Die markante und stylische Sonnenbrille DB 7100/S BOLD sticht mit ihrer quadratischen Fassung besonders aus der Kollektion hervor. Sie ist auch für Gleitsichtgläser geeignet. Dank der neuen, blau getönten photochromen Verlaufsgläser ist das Modell absolut funktional und vielseitig. Mit der Kampagne zur Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2023 wird die erste Etappe einer Reise in die Wüste erzählt: Unendliche Sanddünen und versteckte Seen bilden die perfekte Kulisse, um den das Narrativ des modernen Abenteurers in Szene zu setzen. Fotografiert wurde David Beckham dafür von Matthew Brookes. (rf)