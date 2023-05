Foto:VIU

VIU launcht im Mai die limitierte VIU × The Slow Label Capsule Collection: Zwei Sonnenbrillen Modelle erhältlich in jeweils zwei klassischen Farben (Cream & Oak Havana), welche in Zusammenarbeit mit The Slow Label Gründerin und Influencerin Anna-Laura Amenta (@annalauraamenta) designt wurden. Inspiriert von Annas zeitlosem und dennoch vielseitigen Stil, verkörpern die Sonnenbrillen mit den Namen THE COMMITTED und THE CASUAL die Mission beider Marken, nämlich «Essentials for a timeless Wardrobe» zu kreieren. Und das auf so verantwortungsvolle Weise wie möglich.

THE COMMITTED und THE CASUAL werden aus Eastman Acetate Renew in einer traditionellen Manufaktur in den italienischen Dolomiten von Hand gefertigt. Das innovative Material definiert Zirkularität in der Brillenbranche neu und ist das weltweit erste Acetat aus Kunststoffabfällen. Das amerikanische Unternehmen Eastman ist ein Vorreiter im Bereich der Herstellung von nachhaltigen und zirkulären Kunststoffmaterialien.Durch eine revolutionäre Recyclingtechnologie werden schwer recycelbare Kunststoffe und biobasierte Zellulose mit Hilfe von biologischen Weichmachern zu Acetatplatten verarbeitet. Die daraus gefertigten Brillenrahmen bestehen nahezu vollständig aus organischem und recyceltem Material und sind in Qualität und Funktionalität identisch mit traditionellem Acetat – jedoch mit einem bis zu 30% geringeren CO2-Fußabdruck. Im Produktionsprozess entstehen außerdem bis zu 50% weniger Treibhausgas-Emissionen.

VIUs Creative Director Fabrice Aeberhard über die Kollaboration: «VIU und The Slow Label teilen viele gemeinsame Werte, darunter zeitloses Design, Transparenz und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns, die Kollektion von The Slow Label mit unseren Accessoires zu komplettieren und durch den Einsatz von Acetate Renew einen aktiven Beitrag zur Reduktion von Plastikmüll in Weltmeeren, Mülldeponien und Verbrennungsanlagen zu leisten.»

Anna-Laura Amenta, Gründerin von The Slow Label: «Nachhaltigkeit ist der Kern von The Slow Label. Es ist nicht nur ein Begriff, sondern eine treibende Kraft hinter allem, was wir tun. Wir hinterfragen stets den Status Quo, um noch bessere Lösungen zu finden und freuen uns, in VIU einen gleichgesinnten Partner gefunden zu haben, der es uns ermöglicht, eine eigene kleine Sonnenbrillenkollektion aus dem bisher nachhaltigsten Acetat der Brillenbranche zu fertigen.»

Die VIU × The Slow Label Sonnenbrillen vereinen auf natürliche Weise klares Schweizer Design mit The Slow Labels Idee vom «Timeless, sustainable wardrobe».

Text von VIU.