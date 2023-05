Foto: Fielmannkampagne



Starker Start für die Fielmann-Gruppe: Sie steigert im Q1/2023 ihren Umsatz um +15% und das EBITDA um +18%.

Der Preisführer profitiert im aktuellen Umfeld, eine Absatzsteigerung von +8% ist dabei der Hauptwachstumstreiber. Das Konsumklima liegt 2023 weiterhin auf historisch niedrigem Niveau. In Krisenzeiten kaufen Kunden dort, wo sie garantierte Qualität zu günstigen Preisen erhalten. In der Augenoptik und Hörakustik ist das die Fielmann-Gruppe. Im ersten Quartal 2023 profitierte das Familienunternehmen von seiner Position als Preisführer, konnte auf Marktanteilsgewinne des Vorjahres aufbauen: Umsatz und Gewinn wuchsen deutlich zweistellig.

Hier die originale Mitteilung:



Q1/2023

Im ersten Quartal 2023 steigerte die Fielmann-Gruppe den Außenumsatz (inkl. MwSt. und Bestandsveränderungen) gegenüber dem Vorjahr um +15 % auf 556 Millionen € (Q1/2022: 484 Millionen €). Der Konzernumsatz stieg ebenfalls um +15 % auf 478 Millionen € (Vorjahr: 414 Millionen €). Haupttreiber war eine Absatzsteigerung bei Korrektionsbrillen (+8 % zum Vorjahr), begünstigt durch eine zunehmende Preissensitivität der Kunden. Darüber hinaus trugen eine verbesserte Abverkaufsstruktur mit mehr Gleitsichtbrillen, die Erstkonsolidierung von Medical Óptica Audición in Spanien und eine einmalige Reparaturpauschale für Hörsysteme in Deutschland zur starken Umsatzentwicklung bei.



In Q1/2023 wuchs unser Geschäft in Deutschland um +12 %, in Österreich um +13 % zum Vorjahr. Dabei war das Vorjahr in beiden Märkten noch geprägt von Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Die Schweiz steigerte ihren Umsatz in Q1 um +15 % gegenüber dem Vorjahr und profitierte dabei von einer verbesserten Abverkaufsstruktur und einem Währungskurseffekt. In Spanien sprang der Umsatz im ersten Quartal um +44 % gegenüber Vorjahr. Das zweistellige Absatz- und Umsatzwachstum von Óptica & Audiología Universitaria wurde durch die erstmalige Konsolidierung von Medical Óptica Audición ergänzt. Unsere übrigen Märkte wuchsen im ersten Quartal um +31 % gegenüber Vorjahr, dies dank zweistelligem Wachstum in Italien und Polen sowie unserer erfolgreichen Expansion in Tschechien. Unsere Investitionen im Rahmen der Vision 2025 führten abermals zu einem überproportionalen Umsatzwachstum unserer internationalen Märkte außerhalb Deutschlands (insgesamt +24 % zum Q1/2022) und unserer digitalen Vertriebskanäle (+33 % zum Q1/2022).



Parallel zur starken Umsatzentwicklung erzielten wir erste Erfolge mit unserem im vergangenen Jahr eingeleiteten Kostensparprogramm: In Q1/2023 stiegen sowohl das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) als auch das Vorsteuerergebnis (EBT) sprunghaft um +18 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum an. Positive Einmaleffekte wie eine einmalige Reparaturpauschale für Hörsysteme wurden durch Rückstellungen in Höhe von mehreren Millionen Euro für die Umsetzung von Kostensparmaßnahmen sowie eine weitere Gehaltserhöhung für Augenoptiker und Hörakustiker in unseren deutschen Niederlassungen im Januar teilweise ausgeglichen.



Geschäftsjahr 2022

Die Fielmann-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2022 ihre Marktposition ausgebaut. In Deutschland führten antizyklische Preissenkungen zu einer erheblichen Ausweitung des Absatzmarktanteils von 51 % auf 53 %: Jede zweite Brille wurde hier über unser Omnichannel-Geschäftsmodell gekauft. Unsere Investitionen entlang der Vision 2025 zahlten sich abermals aus: Die digitalen Vertriebskanäle und die internationalen Märkte wuchsen zweistellig.



Im Jahr ihres 50-jährigen Jubiläums hat die Fielmann-Gruppe einen Außenumsatz von 2,03 Milliarden € (inkl. Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen) erzielt. Der Konzernumsatz stieg auf 1,76 Milliarden € (+5 %, Vorjahr: 1,68 Milliarden €). Unsere internationalen Märkte erreichten insgesamt einen Nettoumsatz von 506 Millionen €, ein Plus von 11 % gegenüber dem Vorjahr (455 Millionen €). Das EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 liegt bei 339,8 Millionen € (–14 %, Vorjahr: 396,1 Millionen €), das EBT bei 160,7 Millionen € (–23 %, Vorjahr: 209,7 Millionen €) und der Jahresüberschuss bei 110,0 Millionen € (–24 %, Vorjahr: 144,6 Millionen €).



Ausblick

Obwohl sich der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Inflation weiterhin auf unser Unternehmen auswirken, konnten wir dank unserer Position als Preisführer in den vergangenen Monaten Marktanteile gewinnen. Wir erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt. Unsere Investitionen im Rahmen der Vision 2025 werden das Wachstum weiter befördern. Der Rollout unserer Omnichannel-Plattform wird auch 2023 zu zweistelligem Wachstum unserer digitalen Vertriebskanäle führen. Auch unsere internationalen Märkte werden weiterhin wesentlich zu unserem Wachstum beitragen. Durch unsere jüngste Akquisition im Baskenland ist 2023 ein deutliches Umsatzwachstum in Spanien wahrscheinlich, mittelfristig streben wir die Marktführerschaft an.



Der Vorstand der Fielmann-Gruppe (Fielmann Aktiengesellschaft) erwartet für das Jahr 2023 ein Wachstum des Korrektionsbrillen-Absatzes von 4 % bis 8 % (8,9 bis 9,2 Millionen Brillen), eine Steigerung des Konzernumsatzes zwischen 7 % und 10 % (1,88 bis 1,94 Milliarden €) sowie ein Wachstum des EBITDA zwischen 9 % und 21 % (370 bis 410 Millionen €). Dies entspricht einer EBITDA-Rendite von 20 % bis 21 % für das Gesamtjahr (Vorjahr: 19,3 %). Die EBT-Marge wird voraussichtlich zwischen 9 % und 11 % liegen (Vorjahr: 9,1 %).



Weitere Akquisitionen bergen zusätzliches Wachstumspotenzial in unseren bestehenden Märkten und darüber hinaus. Wir folgen dabei unserem Selbstverständnis: Wir helfen allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen.



Text von Fielmann.