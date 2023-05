Foto: Neubau

Unter dem Kollektionsthema „SURREAL HEAT“ präsentiert die österreichische Brillenmarke NEUBAU EYEWEAR zum Sommer 2023 neue Sonnenbrillen-Designs. Bekannt für ihre nachhaltige Markenphilosophie begibt sich das Premium-Label aus Österreich dabei mit der Kampagne in eine widersprüchliche Szenerie aus Eis und Wüste, in der Winter und Sommer sinnbildlich miteinander verschmelzen. Leuchtende Farben wie kühles Rosé, eisiges Grey oder reflektierendes Blau bestimmen dabei die Farbpalette der Kollektion aus nachhaltigen Materialien.

In diesem futuristischen Kunstwerk der Kampagne stechen zwei Statement-Shapes aus der monochromen Welt hervor. Markante Formgebung und ultimative Leichtigkeit charakterisieren das Modell FREDDY aus pflanzenbasiertem Azetat. QUINN überzeugt mit starkem Ausdruck durch feminine Elemente einer Cateye-Fassung, deren Form mit geometrischer Präzision ausgearbeitet wurde. Weitere Highlight-Modelle wie ALENA, JOSI und RUPERT vereinen kühle Farben mit weichen Formen und schaffen einzigartige Balance in der Kollektion. Auch bei der Sommer-Kollektion „SURREAL HEAT“ stehen bei NEUBAU ressourcenschonende und qualitativ besonders hochwertige Materialien im Fokus. Unter dem Credo „Join the sustainable Avantgarde“ bewahrt der Einsatz von pflanzenbasiertem Azetat und anderen natürlichen Polymeren eine tiefe Verbindung zur Natur mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt. Darüber hinaus werden alle Modelle von NEUBAU EYEWEAR in der CO2-neutralen* Produktionsstätte im Herzen Österreichs in Handarbeit gefertigt.

Die Modelle FREDDY, QUINN, ALENA, JOSI und RUPERT aus pflanzenbasiertem Azetat sind ab Juni 2023 zu einem Preis von 350 Euro erhältlich. Die Modelle EMMA, CHARLIE und FINN aus pflanzenbasiertem naturalPX sind zu einem Preis von 230 Euro erhältlich.

*CO2-neutral mit Kompensation

Text von Neubau.