Foto: Mister Spex



Der Kölner Flagship-Store von Mister Spex, Europas führendem digital getriebenen Omnichannel-Optiker, ist am 25. April 2023 vom Handelsverband Deutschland e.V. (HDE) im Rahmen des Handelsimmobilien Kongress 2023 in Berlin mit dem renommierten Award „Store of the Year 2023“ ausgezeichnet worden. Für das Konzept und Design arbeitete Mister Spex erneut mit der dan pearlman Group zusammen, die auch bereits erfolgreich den ersten Store von Mister Spex konzipierte, der 2016 im Berliner Einkaufszentrum Alexa eröffnet wurde.

Jedes Jahr vergibt der Handelsverband Deutschland e.V. (HDE) Auszeichnungen für die innovativsten und kreativsten Ladenkonzepte. Die prämierten Unternehmen werden von einer Fachjury aus Expertinnen aus Handelsunternehmen und -institutionen gekürt. Der Flagship-Store von Mister Spex mitten in der Kölner Innenstadt wurde im vergangenen Dezember eröffnet. Auf zwei Etagen und insgesamt 400 Quadratmetern präsentiert das Berliner Unternehmen in der Kölner Innenstadt ein bis dato neues Konzept. Es basiert auf der bewährten Omnichannel-Strategie von Mister Spex, welches die On- und Offline-Journey der Kundinnen nahtlos an allen Touchpoints miteinander verknüpft.

Im Erdgeschoss des Flagship-Stores steht den Besucherinnen ein umfassendes Sortiment aus Brillen und Sonnenbrillen aus den Eigenmarkenkollektionen und beliebten Brands zur Verfügung. Im ersten Obergeschoss fokussiert sich die erste „Mister Spex BOUTIQUE“ ausschließlich auf die Präsentation von Luxusbrands und Independent Labels. Neben verschiedenen Vor-Ort-Platzierungen der Brillen und Sonnenbrillen stehen zur Darstellung unterschiedliche Displays bereit, über die aktuelles Bewegtbildmaterial gezeigt wird. An einer Bar können sich Kundinnen in entspannter Atmosphäre inspirieren lassen und nach Bedarf eine Beratung in Anspruch nehmen. Außerdem gibt es auch im Flagship-Store die Möglichkeit, Sehtests und Anpassungen vornehmen zu lassen. Angelockt werden Besucher*innen schon von Weitem durch die über zwei Etagen platzierte LED-Medienwand an der Außenfassade des Flagship-Stores, die mit aktuellen Kampagnen bespielt wird.

Mirko Caspar, Vorstand von Mister Spex: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und ich bedanke mich insbesondere bei Volker Katschinski und dem Team von dan pearlman, das erneut dazu beigetragen hat, ein wirklich einzigartiges Konzept zu kreieren. Der Flagship-Store markiert einen weiteren Meilenstein, der erstmals das bekannte Omnichannel-Konzept durch unsere BOUTIQUE vor Ort ergänzt. Vielen Dank an die Jury für die Auszeichnung, die uns sehr motiviert.“

Volker Katschinski, verantwortlicher Creative Director bei dan pearlman, ergänzt: „Der Kölner Flagship-Store ist ein echtes Highlight der Mister Spex Omnichannel-Story. Insbesondere die gigantische Auswahl an Luxus- und Independent-Label-Brillen auf einem eigenständigen Floor macht diesen Store zu einem Leuchtturm für die gesamte Optikerbranche. In diesem Projekt steckt einfach alles drin, wovon man als Store-Designer träumen kann: großartige Marken und Produkte, neueste Technologien, echte Experiences und eine ausgeklügelte Customer Journey mit anspruchsvollem Design.“



Text von Mister Spex.