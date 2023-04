Kampagnenbild von HOYA.

Der Mönchengladbacher Brillenglashersteller HOYA erweiterte zum 1. April 2023 sein Portfolio selbsttönender Brillengläser um die schnellsten, selbsttönenden Brillengläser (1), die es je von HOYA gab: Die neuen HOYA Sensity Fast Brillengläser wurden entwickelt, um die Zeit der Aufhellung deutlich zu verkürzen – beim Betreten von Innenräumen hellen die Gläser innerhalb weniger Sekunden bereits bis zur Hälfte auf. (2)

Das HOYA Sensity Fast Brillenglas ist die Lösung für Kunden, die häufig zwischen drinnen und draußen wechseln und für ihren aktiven und dynami-schen Lebensstil die optimale Unterstützung suchen. Aufgrund der sehr schnellen Aufhellung1 sind sie ideal geeignet für Personen, die erstmalig selbsttönende Brillengläser tragen oder die sehr anspruchsvoll sind. Sensity Fast Brillengläser verdunkeln draußen zu einem Sonnenschutzglas der Kategorie 2 und hellen in Innenräumen komplett auf (Kategorie 0). Sie sind erhältlich in den beliebtesten Farben Braun und Grau, optional auch mit Blaulichtfilter für optimalen Seh-Komfort bei der Verwendung digitaler Geräte.

Die Sensity Fast Brillengläser ergänzen das bestehende HOYA Portfolio aus Sensity 2 (Verdunklung zum Sonnenschutzglas der Kategorie 3), Sensity Dark (intensive Verdunklung auch hinter Autoscheiben) sowie Sensity Shine (intensive Verdunklung plus modische Mirror-Verspiegelung).



Quellen: