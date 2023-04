„Mit unserer Partnerschaft mit der Stiftung der Deutschen Lions weiten wir von Apollo unser Engagement auf Hörgeräte aus. Bereits seit Jahren sammeln wir in unseren Filialen Brillen für die Organisationen BrillenWeltweit und Brillen ohne Grenzen. Wir freuen uns, nun auch ein geeignetes Projekt und erfahrenen Partner für den Bereich der Hörakustik gefunden zu haben und sind stolz darauf, gemeinsam mit Lions Deutschland den Hörgeräten ein zweites Leben schenken zu können“, so Yvonne von Eyb, Direktorin Marketing, Digital & Produkt bei Apollo.



1,5 Milliarden Menschen betroffen Im Jahr 2021 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals Ergebnisse einer globalen Untersuchung zur Hörminderung und deren Versorgung. Demnach leben 1,5 Milliarden Menschen weltweit mit einem Hörverlust, davon 10 Millionen in Deutschland. Weil Hörminderungen in jeder Lebensphase Folgen haben, ist die frühzeitige Versorgung einer Hörminderung wichtig, um auch im fortgeschrittenen Alter gesund und unabhängig zu bleiben. Die gesamtgesellschaftliche Folgekosten sind enorm: Die WHO schätzt, dass Schwerhörigkeit pro Jahr weltweit 980 Milliarden US-Dollar kostet. Im Gegenzug schätzt die WHO eine Rendite von fast 16 US-Dollar für jeden US-Dollar, der in die Ohr- und Hörversorgung investiert wird. Text von Rosemarie Frühauf