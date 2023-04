Besucherinnen des Pressdays. Foto: EssilorLuxottica

Zahlreiche Redakteur:innen, Stylist:innen und Influencer:innen folgten der Einladung von EssilorLuxottica und kamen am 30. März zum ersten Press Day in den neuen Showroom nach München/Grasbrunn. Unter anderem die Vogue, ELLE, Glamour, Bunte, Instyle, Myself und Focus sowie Journalist:innen der Fachpresse informierten sich über die neuesten Kollektionen u.a. von Ray-Ban, Oakley und Prada.

Foto: EssilorLuxottica

Im neuen Münchner Showroom werden erstmals Brillenfassungen aus dem Luxottica-Portfolio gemeinsam mit der Brillenglastechnologie von Essilor präsentiert. Auf besonderes Interesse stieß die Vorstellung von Varilux® XR seriesTM, die ersten augen-responsiven Gleitsichtgläser, die sofortige Sehschärfe auch in Bewegung bieten und ab Mai in Deutschland erhältlich sein werden. „Der Press Day ist wichtiger Event innerhalb unserer 360° Kommunikation“, so Frank Walenda von EssilorLuxottica. „Neben unserer breit angelegten Media-Kampagne spielt die Berichterstattung in Fach- und Publikumsmedien sowie Influencer eine wesentliche Rolle bei der Einführung dieses innovativen Gleitsichtglases.“

Text von EssilorLuxottica / rf