Gütesiegel der Wahre-Werte-Optiker.

Die „Wahre Werte Optiker“ laden zu ihrem ersten „Zukunftstag“. Dieser ist zwar exklusiv für Mitglieder gedacht, zu einer kleinen nachhaltigen Brillenmesse sind jedoch auch herzlich Gäste willkommen. Diese findet am Samstag, dem 6. Mai, am späten Nachmittag im Seminaris Avendi Hotel in Potsdam statt.

Hier das Programm im Einzelnen:

„Unser PROGRAMM für Euch:

10.00-12.00 Uhr exklusive Führung hinter den Kulissen von Aoyama-Optical

mit neuer Nachhaltigkeitskollektion

12.30-13.30 Uhr gemeinsames Mittagessen im Hotel

14.00-15.15 Uhr Die besten WWO-Werkzeuge für Eure Kundenbegeisterung

15.15-15.45 Uhr Vitalpause mit Tee, Kaffee & Co

15.45-16.30 Uhr VIP-Vortrag mit Kirsten Bruhn, Paralympics-

Siegerin – unsere neue WWO-Botschafterin

Anschließend: Zertifikatübergabe auf Wunsch mit Fotoshooting

17.00-19.00 Uhr Nachhaltige Brillenmesse Teil 1 (ca. 8 – 10 Aussteller)

19.00-20.00 Uhr Gemeinsames Abendessen

20.00-22.00 Uhr Fortsetzung der Brillenmesse, evtl. mit Gästen

Oder: Sonntag, 7.5. beim Kopfknopf-VIP-Seminar mit Kirsten Bruhn,

Apnoe-Taucher Ralf Zwahlen & Oliver Kellner dabei sein!

Wer mehr über die Wahre-Werte-Optiker erfahren will, kann dies hier tun: https://wahre-werte-optiker.org/

Text von Wahre-Werte-Optiker.