Alle Bilder: Johnson&Johnson Vision

Mit der neuen Produktfamilie ACUVUE® OASYS MAX 1-Day hat Johnson & Johnson Vision besonders hochwertige Tageslinsen entwickelt, inspiriert von den gestiegenen Seh- und Komfortansprüchen unseres modernen Lebensstils. Was macht diese neuen Linsen so besonders? Wie fügen sie sich in das ACUVUE® Portfolio ein? Und was sind die Vorteile und Marktchancen für den Augenoptiker? Darüber sprachen wir mit Katja Schmelzing, General Managerin DACH bei Johnson & Johnson Vision, gesprochen.

Wofür steht das „MAX“ im Namen der neuen Tageslinse ACUVUE® OASYS MAX 1-Day?

MAX steht für MAX Tragekomfort und MAX Sehqualität*1, denn unsere innovative Tageslinse bietet scharfe, klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen sowie einen hohen Tagesend-Tragekomfort.††1 Dafür sorgt eine noch nie dagewesene Kombination aus zwei Technologien3: Die TearStable™ Technologie ermöglicht eine länger anhaltende Stabilität des Tränenfilms*3,4,5 und damit außergewöhnlichen Tragekomfort.††1 Der Optiblue™ Light Filter verbessert Sehqualität und Sehkomfort6, indem er störendes Streulicht um 20 Prozent reduziert.*†4

Und bei der multifokalen Linse ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL kommt noch eine weitere Technologie hinzu, die das gesamte Multifokalangebot von Johnson & Johnson Vision abrundet:

Das PUPILLENOPTIMIERTE DESIGNoptimiert100 Prozent der Parameter für die je nach Alter und Fehlsichtigkeit variierenden Pupillengrößen.µ,7

Wie fügt sich die neue Tageslinse in das ACUVUE® Portfolio ein?

Entwickelt haben wir ACUVUE® OASYS MAX 1-Day für Menschen, die on- wie offline sehr aktiv sind und dabei hohe Ansprüche an die Sehqualität und den Tragekomfort ihrer Kontaktlinsen haben. Unsere neue Tageslinse bietet aufgrund innovativer Technologien außergewöhnliche Leistungen††±*1,2 in einer Vielzahl anspruchsvoller Umgebungen††±1,2 und bei sich ändernden Lichtverhältnissen^††1,2 – und das nicht nur in der sphärischen, sondern auch in der multifokalen Variante. Damit ist sie eindeutig unser Premium-Produkt.



Welche Chancen bietet die neue Linse für den anpassenden Fachhandel?

Mit ACUVUE® OASYS MAX 1-Day können Augenoptiker noch besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen und sie optimal versorgen – so profitieren sie von zufriedenen und loyalen Kunden. Denn unsere neue Tageslinse wurde speziell für die intensiven Sehanforderungen eines modernen Lebensstils entwickelt. Unser vielseitiger, anspruchsvoller Alltag und die lange Zeit, die wir an digitalen Geräten verbringen – mitunter bis zu 13 Stunden am Tag8 – verlangen unseren Augen permanent Höchstleistungen ab. Viele Träger klagen in diesem Zusammenhang über negative Auswirkung auf den Tragekomfort.9,10 Genau da setzt ACUVUE® OASYS MAX 1-Day mit ihrer Kombination aus zwei innovativen Technologien an. Sie hält den Tränenfilm länger stabil*3,4,5 und bietet hohen Tagesendkomfort††1.

Damit erfüllt ACUVUE® OASYS MAX 1-Day sowohl die Bedürfnisse bestehender als auch potenzieller Kunden mit hohen Komfortansprüchen. Und da sich insbesondere auch die multifokale Linse mit 96% Anpasserfolg einfach, schnell und zuverlässig anpassen lässt§18, bietet sie dem Fachhandel optimale Voraussetzungen. Außerdem eignet sie sich sehr gut, um Brillenträger gezielt zu sogenannten „Dual Usern“ zu machen, die sowohl Brille als auch Kontaktlinse tragen – je nach Situation und persönlicher Präferenz. Studien belegen, dass Dual User äußerst lukrativ sind, denn beim Kauf von Kontaktlinsen zusätzlich zur Brille geben sie durchschnittlich 3,5-mal mehr Geld aus, als nur beim Kauf einer Brille.12 Zudem ist das Kundenbindungspotenzial bei Dual Usern fünf Mal höher als bei reinen Brillenträgern.13,14

Was sollte der Fachhandel tun, um sein Geschäftspotenzial bestmöglich zu nutzen?

Gerade unter dem Vorzeichen eines sich immer weiter verändernden Lebensstils und der damit einhergehenden steigenden Nutzung von digitalen Geräten, ist das Kontaktlinsen-Potenzial für den anpassenden Fachhandel sehr hoch. Wer sich zudem zweigleisig aufstellt und sowohl offline als auch online aktiv ist, verbessert seine Chancen zusätzlich.

Offline sind es die fachliche Kompetenz, die persönliche Ansprache und Beratung sowie der direkte Service vor Ort kombiniert mit einem optimalen Produktangebot, die Kunden begeistern und so die Kundenbindung erhöhen. Wichtig ist, dass diese Elemente für den Kunden wirklich „erlebbar“ sind: durch eine Beratung, die auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden eingeht sowie durch Services wie Abo-Systeme und Home Delivery.

Wenn Optiker dies dann noch mit einer entsprechenden Online-Präsenz, also einer einladenden Homepage sowie gezielten CRM Maßnahmen und Social-Media-Marketing abrunden, können sie gezielt Reichweite bei ihren Kunden ausbauen und lokale Zielgruppen in ihr Geschäft holen.

Rund um das Thema Online-Präsenz und Social-Media-Kommunikation unterstützen wir unsere Partner mit umfassenden Marketingmaterialien und automatisierten Werbekampagnen. So kommt neben dem optimalen Produktangebot auch die optimale Unterstützung für die Ausweitung ihres Geschäftes hinzu.

Wohin entwickelt sich der Kontaktlinsenmarkt allgemein?

Der deutsche Kontaktlinsenmarkt bietet ein enormes Entwicklungspotenzial. Derzeit tragen hierzulande 3,3 Millionen Menschen Kontaktlinsen15. Wie Marco van Beusekom, unser Senior Manager Professional Education and Development für Benelux und DACH, auf dem SPECTARIS-Forum 2022 ausführte, sind weitere acht Millionen Menschen an Kontaktlinsen interessiert15 – und möchten angesprochen, informiert und auf ihrem Weg zur Kontaktlinse begleitet werden. Um eine Verdoppelung des gegenwärtigen Marktes zu erreichen, müssen wir weniger als die Hälfte dieser acht Millionen Interessierten von den Vorteilen der Kontaktlinse überzeugen und ihnen bedarfsgerechte Produkte anbieten. Angesichts dieses enormen Marktpotenzials blicken wir sehr optimistisch in die Zukunft und sehen auch für unsere Partner hervorragende Geschäftschancen.

ACUVUE® gilt als besonders vertrauenswürdige Marke. Was haben Ihre Partner davon?

Stimmt, die Augenoptiker in Deutschland haben ACUVUE® zur vertrauenswürdigsten Kontaktlinsenmarke gewählt.#16 Für diese Auszeichnung und das entgegengebrachte Vertrauen danken wir ihnen sehr. Umgekehrt profitiert auch der stationäre Fachhandel selbst von dieser Auszeichnung, denn die Kontaktlinsenträger vertrauen den Augenoptikerinnen und Augenoptikern und folgen ihrem Rat. Daher können unsere Partner in ihren Geschäften offensiv mit der Auszeichnung für ACUVUE® werben – und so von zusätzlichen Umsätzen profitieren.

Warum sind Vertrauen und Verlässlichkeit bei Kontaktlinsen so wichtig?

Für viele Menschen ist der Seh-Sinn der wichtigste Sinn17, deshalb haben manche von ihnen Bedenken, Kontaktlinsen direkt auf dem empfindlichen Auge aufzusetzen. Minderwertige oder schlechtsitzende Kontaktlinsen können zu Augen- und Sehproblemen führen und somit die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Kontaktlinsen von hoher Qualität sind und von einer vertrauenswürdigen und zuverlässigen Quelle stammen. Zudem kursieren viele falsche Mythen über Kontaktlinsen, etwa dass sie im Auge verloren gehen können oder dass man sich beim Aufsetzen oder Herausnehmen verletzen kann. Das verunsichert viele Menschen, die vielleicht gerne Kontaktlinsen tragen möchten und macht eine kompetente, individuelle und bedürfnisorientierte Beratung beim Augenoptiker zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor.

Welchen Kunden sollte man die neue Tageslinse ACUVUE® OASYS MAX 1-Day empfehlen?

Grundsätzlich empfehlen wir, die Linse sowohl Neuträgern als auch bestehenden Kontaktlinsenkunden anzubieten. Bei Neuträgern sollte man grundsätzlich immer mit der besten Kontaktlinse starten.

Bei bestehenden Kunden empfehlen wir, regelmäßig nachzufragen, ob sich deren Bedürfnisse verändert haben, etwa aus Altersgründen, aufgrund beruflicher Entwicklungen oder neuer Hobbys. So können Optiker die Chance nutzen, ihre Kunden mit mehr Leistung und Tragekomfort zu begeistern – und sie selbst profitieren von höherwertigen Verkäufen, zufriedenen Kunden und damit von einer hohen Kundenbindung.

Generell gilt: Die Grundlage für eine optimale Versorgung mit Kontaktlinsen ist stets eine sorgfältige Berücksichtigung physiologischer Faktoren und der Bedürfnisse der Kontaktlinsenträger.

Wie unterstützen Sie Ihre Partner bei der Einführung von ACUVUE® OASYS MAX 1-Day?

Mit den sphärischen und multifokalen Kontaktlinsen ACUVUE® OASYS MAX 1-Day bieten wir unseren Partnern ein Produkt mit hervorragenden Marktchancen. Damit sie das Geschäftspotenzial dieser Premium-Kontaktlinse optimal ausschöpfen können, haben wir ein umfassendes Unterstützungspaket geschnürt: mit Marketingmaterialien sowohl für den stationären Point of Sale als auch für die Online-Kanäle, mit attraktiven Angeboten und umfassenden Schulungsmaßnahmen.

Für ihre Social-Media-Aktivitäten stellen wir unseren Partnern umfassende, bedarfsgerechte Materialien zur Verfügung, CRM-Maßnahmen zur Ansprache potenzieller Neuträger sowie Werbekampagnen, die sie automatisiert auf ihren Kanälen ausspielen können. Zusätzlich bieten wir mit der ACUVUE® Zufriedenheitsgarantie eine weitere attraktive Unterstützung an: Endverbraucher können ACUVUE® OASYS MAX 1-Day ohne Risiko testen und bekommen ihr Geld zurück, falls sie mit ihren neuen ACUVUE® Kontaktlinsen aus irgendeinem Grund nicht absolut zufrieden sind – auf diese Weise werden mögliche Hürden beim Erstkauf deutlich gesenkt. Das Risko des Endverbrauchers geht letztlich gegen Null.

Darüber hinaus können unsere Partner in unseren kompakten, aber umfassenden Online-Seminaren ihr Wissen über die neuen Premium-Tageslinsen vertiefen und erhalten Tipps zur Beratung und Anpassung sowie zu vielen weiteren Themen. Außerdem steht ihnen unser ePED-Service mit individueller, persönlicher Beratung zur Verfügung. Dieser Service wurde von unserer Professional Abteilung vor kurzem eingerichtet und wird sehr gut angenommen. Dank dieser vielfältigen Unterstützung können sich unsere Partner voll und ganz auf die Beratung ihrer Kunden, die Anpassung von ACUVUE® OASYS MAX 1-Day und den Ausbau ihres Geschäfts konzentrieren.

Das Gespräch führte rheinfaktor.

Katja Schmelzing, General Managerin DACH bei Johnson & Johnson Vision

