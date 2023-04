Der neue Store von Mister Spex in Würzburg. Foto: Mister Spex



Mister Spex, Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker, kündigt die Eröffnung von drei neuen Stores im April an, womit sich die Gesamtzahl der Stores in Europa auf 74 erhöht. Die neuen Standorte befinden sich in Würzburg (Deutschland), Graz (Österreich) und Augsburg (Deutschland) und sind Teil des kontinuierlichen Ausbaus des Store-Netzwerks von Mister Spex, um zusätzliche lokale Services in weiteren Städten anzubieten. Der Store in Würzburg öffnet am 5. April 2023, in der österreichischen Stadt Graz öffnen sich die Türen am 13. April 2023. Und in Augsburg eröffnet am 19. April 2023 der 74. Mister Spex Store insgesamt.

Neben der Präsentation der umfangreichen Auswahl an Brillen von Mister Spex, darunter die Eigenmarken sowie Designer- und Independent-Labels, bieten die neuen Stores den Kundinnen auch die Möglichkeit, Sehtests durch ausgebildete Optikerinnen durchzuführen. So wird sichergestellt, dass Kundinnen die aktuell richtige Sehstärke für ihre Brille oder Kontaktlinsen erhalten. „Unsere Stores sind so gestaltet, dass sie den Kundinnen ein komplettes augenoptisches Service- und Beratungsangebot bieten“, sagt Mirko Caspar, Co-CEO von Mister Spex. „Zusätzlich zu unserer großen Auswahl an Brillen bieten unsere Läden den Kundinnen die Möglichkeit, sich persönlich beraten zu lassen, Brillen oder Sonnenbrillen perfekt anzupassen und Sehtests von unseren geschulten Optikerinnen durchführen zu lassen. So können wir alle Bedürfnisse unserer Kundinnen in Sachen Augenoptik direkt vor Ort erfüllen.“ Die neuen Stores von Mister Spex sind so gestaltet, dass sie sich nahtlos mit dem Online-Shop verbinden lassen, so dass Kundinnen ihre Lieblingsfassungen und -gläser einfach online oder im Geschäft kaufen können. Kundinnen können zudem von den innovativen Services von Mister Spex profitieren, wie z. B. der virtuellen Anprobe, die es ermöglicht, Brillen bequem von zu Hause aus anzuprobieren. 2/2 Die neuen Stores werden am 5. April in Würzburg, am 13. April in Graz (ShoppingCity Seiersberg) und am 19. April in Augsburg (City-Galerie) eröffnet. Mister Spex freut sich darauf, seine Kundinnen in den neuen Stores begrüßen zu dürfen und sie bei der Suche nach ihrer perfekten Brille zu unterstützen.

Anschrift und Öffnungszeiten der neuen Mister Spex Stores:

Mister Spex Store Würzburg (ab 5. April 2023)

Schönbornstraße 4-6

97070 Würzburg

Mo.- Sa.: 10:00 bis 19:00 Uhr

Mister Spex Store Graz (ShoppingCity Seiersberg) (ab 13. April 2023)

Seiersberg 1-9

8055 Seiersberg-Pirka

Mo.- Fr.: 09:00 bis 19:30 Uhr Sa.: 09:00 bis 18:00 Uhr

Mister Spex Store Augsburg (City-Galerie) (ab 19. April 2023)

Willy-Brandt-Platz 1

86153 Augsburg

Mo.- Sa.: 09:30 bis 20:00 Uhr

Text von Mister Spex.