Podiumsdiskussion beim SEIKO Vision Specialist Event. Foto: SEIKO

Am 11.03.2023 lud Seiko knapp 80 Premium-Optiker nach Düsseldorf ein. In einem Hotel am Medienhafen stand am Nachmittag alles im Zeichen des Seiko Vision Specialist Partnerprogramms. Seiko Optical Europe-Geschäftsführerin und Gastgeberin der Veranstaltung Mirjam Rösch und viele weitere Vortragende erläuterten die Einzelheiten des Programms und die Megatrends der Zukunft. Der exklusive Launch des Seiko Social Media Managers und eine Talkrunde aus Social Media Experten ergänzten den Nachmittag perfekt. Am Abend ging es dann noch hoch hinaus, in das QOMO Restaurant in den Düsseldorfer Rheinturm.

Zum Einstieg schlug Oliver Fischbach, Geschäftsführer Seiko Optical Europe die Brücke von den Anfängen des Unternehmens bis hin zur heutigen starken Marke Seiko. Mirjam Rösch ließ die Teilnehmenden anschließend in die Zukunft schauen – mit einer eindrucksvollen Präsentation der aktuellen, branchenübergreifenden Megatrends. Die folgende Talkrunde der Social Media Experten gab Einblicke in die erfolgreiche Kommunikation via Social Media. Als Experten standen Giovanni Breiderhoff, Optik Breiderhoff, und Stefan Schäfer, Inhaber der Marketing- und Unternehmensagentur für Augenoptiker maba, Rede und Antwort.

Die erfolgreiche Kundenkommunikation ist ein zentrales Anliegen des Seiko Vision Specialist Programms. Anknüpfend an die Social Media Talkrunde wurde der neue Seiko Social Media Manager gelauncht. Diese Plattform unterstützt die Partner-Optiker bei der schnellen und einfachen Pflege ihrer Social Media Kanäle und erleichtert so die Neukundengewinnung. Ergänzend wird im Frühjahr ein weiteres hilfreiches Tool verfügbar sein: ein Treueprogramm für Endverbraucher, das die Partner-Optiker co-gebrandet nutzen können.

Zum Abschluss des informativen Nachmittags nahm Dirk Beckmann, Global Marketing Director Seiko, die Teilnehmenden mit auf eine Reise durch die Seiko Welt 2023 und ließ noch einmal die spezielle Seiko DNA live spürbar werden.

Am Abend ging es für die die geladenen Gäste ins QOMO-Restaurant in den Rheinturm. Hier gab es japanische Fusionsküche auf höchstem Niveau, einen atemberaubenden Panoramablick über Düsseldorf und als Zwischengang die Glow und LED Show der Künstlergruppe Chapeau Bas.

Über das Seiko Vision Specialist Programm

Mit dem Seiko Vision Specialist Programm bietet Seiko das exklusive Co-Branding-Netzwerk für unabhängige Premium-Optiker. Seiko Vision Specialists profitieren in jeder Hinsicht. Ganzjährige, von Seiko betreute Marketing-Maßnahmen versetzen Seiko Kunden in die Lage, die Frequenz im Geschäft zu erhöhen, das Einkaufserlebnis zu verbessern, Erträge zu steigern und sich klar vom Wettbewerb abzuheben. Damit gewinnen Seiko Partner wertvolle Zeit für die optimale Betreuung ihrer Endkunden. Die fünf Säulen des Seiko Vision Specialist Programm zielen ab auf Neukundengewinnung, Verkaufs- und Produktberatungtools, Bestellsysteme und Tools, Produktregistrierung und Kundenbindung.

Text von Seiko.