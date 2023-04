Seit April gibt es MiYOSMART auch als Sonnenbrillenglas und phototrophe Variante. Foto: HOYA



Hoya Vision Care, ein führendes Unternehmen im Bereich optischer Innovationen, gab heute die Einführung der MiYOSMART-Sonnenbrillengläser bekannt, die ab April 2023 in 30 Ländern für Kinder mit progredienter Myopie zur Verfügung stehen werden. Die phototropen Brillengläser MiYOSMART Chameleon und die polarisierenden Brillengläser MiYOSMART Sunbird wurden entwickelt, um das Fortschreiten der Myopie bei Kindern mithilfe der innovativen D.I.M.S.-Technologie effektiv zu verlangsamen und gleichzeitig Schutz vor intensivem Sonnenlicht zu bieten.1-5 Diese beiden neuen Produktergänzungen sowie die bereits 2018 eingeführten farblosen MiYOSMART-Brillengläser geben Kindern die Freiheit, bequem an allen Aktivitäten teilzunehmen, die ihnen drinnen und draußen im Freien Spaß machen, ohne dabei ihre Sehkraft zu beeinträchtigen.

MiYOSMART Chameleon und MiYOSMART Sunbird bieten Schutz vor intensivem Sonnenlicht, während sie gleichzeitig den Refraktionsfehler korrigieren und das Fortschreiten der Myopie verlangsamen.1-5 Die neuen Brillengläser nutzen dieselbe D.I.M.S.-Technologie, die auch in den preisgekrönten6,7 farblosen MiYOSMART-Brillengläsern zum Einsatz kommt, die nachweislich das Fortschreiten der Myopie bei Kindern im Alter zwischen 8 und 13 Jahren um 60 % verlangsamen.3 Dank der phototropen Brillenglastechnologie von HOYA, bietet MiYOSMART Chameleon eine All-in-One-Lösung für den Umgang mit fortschreitender Myopie und Aktivitäten im Freien. MiYOSMART Chameleon passt sich schnell an die Intensität der Sonneneinstrahlung an und wird in innenliegenden Räumen innerhalb von Sekunden wieder klar.8 MiYOSMART Sunbird ist die ideale Ergänzung zu den farblosen MiYOSMART Brillengläsern und bietet zusätzlichen Schutz vor intensivem Sonnenlicht und Blendung.1,9,10

„Das Sehvermögen von Kindern ist schützenswert. Wenn wir heute handeln, geben wir ihnen morgen mehr Möglichkeiten“, sagte Frederiek Ysebaert, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Pediatric Care bei HOYA Vision Care. „Mit der Markteinführung der MiYOSMART-Sonnenbrillengläser, die durch unsere Gespräche mit Augenärzten inspiriert wurden, können wir es Kindern auf der ganzen Welt ermöglichen, mehr Zeit im Freien zu verbringen und gleichzeitig ihre Augen vor intensivem Sonnenlicht zu schützen und so die Vorteile der D.I.M.S.-Technologie bei der Myopieprogression zu maximieren.“

Gleichzeitig startet Hoya Vision Care mit der MiYOSMART Produkterweiterung die weltweite Kampagne „protect how they see the world“, um das Bewusstsein für die Bedeutung sowohl von Aufenthalt im Freien als auch von Sonnenschutz bei Kindern zu schärfen. Der Aufenthalt im Freien kann das Fortschreiten der Myopie bei Kindern verlangsamen und ist daher die am häufigsten von Augenärzten empfohlene Verhaltensmaßnahme bei Myopie.8 Da jedoch der Großteil der lebenslangen Sonnenexposition vor dem 21. Lebensjahr stattfindet, ist es notwendig, Langzeitschäden an den Augen von Kindern durch einen wirksamen und zuverlässigen Sonnenschutz zu verhindern.1,9 Dies ist auch wichtig für Kinder, die Atropin-Tropfen zur Myopie-Behandlung erhalten und dadurch gegebenenfalls besonders lichtempfindlich sind.2,10,11

Seit 2018 haben 4 Millionen Kinder in über 30 Ländern vom Tragen von MiYOSMART-Brillengläsern profitiert.18 Mit der Einführung von MiYOSMART Chameleon und MiYOSMART Sunbird wird HOYA Vision Care weiterhin dazu beitragen, das wachsende Problem der Kurzsichtigkeit auf der ganzen Welt zu bekämpfen und zu kontrollieren.

In Deutschland ist MiYOSMART Chameleon ab dem 1. April erhältlich. MiYOSMART Sunbird wird voraussichtlich ab dem 1. Juni bestellbar sein.

Text von Hoya.



Produkt-Haftungsausschluss: MiYOSMART-Brillengläser sind nicht in allen Ländern, einschließlich der USA, für die Behandlung von Myopie zugelassen und werden derzeit nicht in allen Ländern, einschließlich der USA, zum Verkauf angeboten.



