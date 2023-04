Die Organisatoren der Tour bei der Scheckübergabe. Foto: Verein aufwind e.V.

Unter der Schirmherrschaft des Ludwirsburger Augenoptikers Markus Stammberger von Brillen Mosqua hat die Spenden-Radrunde Tour Ginkgo durch den Landkreis Ludwigsburg rund 130.000 Euro erbracht, die vor Kurzem im Landratsamt an den Verein „aufwind – Bunter Kreis Ludwigsburg“ überreicht worden sind.

Zwei Tage lang rollten die Radlerinnen und Radler der Tour Ginkgo durch den Landkreis, um auf die Situation kranker Kinder aufmerksam zu machen und insgesamt 130.000 Euro an Spenden und Sponsorengeldern einzubringen. „Wir sind absolut begeistert von der riesigen Summe, mit der wir vielen Familien im Kreis Ludwigsburg den dringend benötigten aufwind geben können!“, freut sich Prof. Dr. Jochen Meyburg, 1. Vorsitzender von aufwind e.V. Bunter Kreis Ludwigsburg. Auch das Landratsamt Ludwigsburg beteiligte sich mit dem Verkauf von Ginkgo-Bäumchen, bei dem 1200 Euro an Spenden gesammelt werden konnten.

Landrat Dietmar Allgaier, der mit Prof. Meyburg die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Radtour persönlich begrüßt und auf die rund 200 Kilometer lange Strecke geschickt hatte, freut sich über den Erfolg der Aktion und die zahlreichen Spenden. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, den Verein aufwind Bunter Kreis Ludwigsburg und damit jedes Jahr 80 bis 100 Familien im Landkreis Ludwigsburg mit frühgeborenen, schwer oder chronisch erkrankten Kindern bei der Bewältigung der immensen Belastung nach dem Krankenhausaufenthalt zu unterstützen“, betont der Landrat.

„130.000 Euro für aufwind und damit für extreme Frühchen und schwerstkranke Kinder im Kreis Ludwigsburg sind ein toller Erfolg. Im Namen von aufwind bedanke ich mich herzlich bei der Christiane-Eichenhofer-Stiftung und bei allen Beteiligten. Es ist schön, Landrat Dietmar Allgaier mit seinem großen Herz am richtigen Fleck an der Seite unseres Vereins zu wissen, vielen Dank“, so Markus Stammberger, Schirmherr des aufwind e.V.

„Unser Ziel war es, mindestens 100.000 Euro an Spenden zusammen zu bekommen. Dies haben wir eindeutig getoppt“, ist Christiane Eichenhofer vom Erfolg der Benefiz-Tour begeistert. „Die Stimmung war richtig super und alle haben sich gefreut, dass wir als Tour-Ginkgo-Familie wieder unterwegs waren, um auf den Verein aufwind Bunter Kreis Ludwigsburg aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Auf jeden Fall ist die Tour Ginkgo wieder richtig aufgelebt und hat mit einer unglaublichen Energie und Begeisterung das Spendensammeln für schwerkranke Kinder aufgenommen.“

Die Tour Ginkgo ist eine Initiative der Christiane-Eichenhofer-Stiftung und seit 30 Jahren für kranke Kinder unterwegs. 100 Radlerinnen und Radler im gelben Trikot mit 20 Helferinnen und Helfern waren nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder auf dem Weg durch die Region.