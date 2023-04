Virtuelle Welten, in die man sich 3-dimensional hineinbegeben kann, erreichen nun auch die Augenoptik. Bild: Adobe Stok / Gorodenkoff

PlanetVA, ein führender Anbieter von Augmented-Reality-Lösungen für unabhängige Optiker, hat seine Investition in The Optical Metaverse bekannt gegeben. Diese Plattform ermöglicht ihren Nutzern, eine virtuelle Welt mit 3D-Brillenmodellen und menschlichen Modellen oder Avataren zu erkunden. Mit dieser Investition vollzieht PlanetVA den Schritt vom 2D- zum 3D-Internet.

Ludwig Heymbeeck, Gründer von PlanetVA, sagte: „Wir sind begeistert, Teil dieser innovativen Plattform zu sein, die das Gesicht der Brillenindustrie verändert. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen, fortschrittlichen Technologien wie ChatGPT und anderen, um das gesamte Nutzererlebnis zu verbessern.“

The Optical Metaverse wird in der ersten Hälfte des Jahres 2022 eingeführt, und kurz darauf, Mitte 2022, beginnt die virtuelle Integration mit PlanetVA. Bis Ende 2022 wurden zwei Optikergeschäfte in The Optical Metaverse eingerichtet, die den Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten.

Die virtuelle Anprobe von Brillen auf der Plattform wird durch 3D-Brillenmodelle und menschliche Modelle oder Avatare unterstützt, so dass die Kunden in Echtzeit sehen können, wie verschiedene Brillenfassungen auf ihrem Gesicht aussehen werden. Darüber hinaus bietet die Plattform ein spielerisches Brillenerlebnis durch die Einführung von NFTs (non-fungible tokens) in The Optical Metaverse, die es den Kunden ermöglichen, einzigartige virtuelle Brillenartikel zu sammeln und zu tauschen.

Die Zusammenarbeit zwischen PlanetVA und The Optical Metaverse hat den Kunden ein personalisiertes Einkaufserlebnis ermöglicht, wobei der B2B2C-Verkaufsprozess durch die Interoperabilität des B2B-Ökosystems, das parallel zum phygitalen Einzelhandels-Ökosystem läuft, nahtloser ist. Diese Integration erleichtert den Optikhändlern die Verwaltung ihrer Bestände, Preise und Kundendaten und ermöglicht es ihnen, ihre Kunden besser zu bedienen.

„Wir freuen uns sehr, mit The Optical Metaverse und Charlene Nichols zusammenzuarbeiten, um dem augenoptischen Einzelhandel ein neues Maß an Innovation zu bieten“, sagte Ludwig Heymbeeck, Gründer von PlanetVA. „Unsere Expertise in Augmented Reality und künstlicher Intelligenz, kombiniert mit der Technologie von The Optical Metaverse, ermöglicht es uns, den Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten.“

Für PlanetVA ist diese Partnerschaft nur der Anfang. Gesucht werden weitere strategische Partnerschaften, um das Kundenerlebnis durch innovative Technologie zu verbessern.

„Die Welt verändert sich schnell, und wir müssen uns an die Veränderungen anpassen, um relevant zu bleiben“, sagte Heymbeeck.

Im März 2023 starten PlanetVA und The Optical Metaverse eine nahtlose Suchfunktion, die mehrere Zielfunktionen für ein augenoptisches Abenteuer miteinander verbindet, darunter Virtual Try-on, FramesLibrary und NFT-Kollektionen.

Text von PlanetVA. Übersetzt von Rosemarie Frühauf.