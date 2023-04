Ottmar Hofmann starb überraschend im Alter von 70 Jahren. Foto: Optonia

Die „Optonia – private Fachschule für Augenoptik und Optometrie“ trauert um ihren ehemaligen Schulleiter. opticundvision veröffentlicht deshalb hier ihren offiziellen Nachruf.

Nachruf

In tiefer Trauer und in liebevoller Erinnerung nehmen wir Abschied von

unserem ehemaligen Schulleiter

Ottmar Hofmann,

der am 03. März 2023 nach kurzer Krankheit für uns alle plötzlich und unerwartet im Alter von 70 Jahren verstorben ist.

Ein liebenswerter Mensch und hochgeschätzter Kollege ist von uns gegangen. Selbst nach dem Eintritt in den Ruhestand stand Ottmar Hofmann uns mit Rat und Tat zur Seite. Wir alle liebten seine humorvolle Art und seine wundervolle Fähigkeit, schwierige Sachverhalte einfach und verständlich zu erklären. Seit 1988, als „Mann der ersten Stunde“ begleitete Ottmar Hofmann die Geschicke der Optonia über Jahrzehnte hinweg. Mit ihm verlieren wir einen guten Freund und langjährigen Wegbegleiter. Wir werden ihn nie vergessen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Lieber Ottmar, du wirst immer ein Teil von uns bleiben.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und Angehörigen.

Die Mitarbeiter der „Optonia“

Über Optonia

Als Träger der staatlichen Ergänzungsschule „Optonia“ in Diez an der Lahn bieten wir seit mehr als 30 Jahren berufliche Weiterbildung in den Bereichen Augenoptik und Management an. Die „Optonia – private Fachschule für Augenoptik und Optometrie“ bietet u. a. Vorbereitungskurse auf den Meister in der Augenoptik an und ist mit über 100 SchülerInnen pro Jahr in den Vorbereitungskursen eine der größten Weiterbildungsanbieter in Deutschland in diesem Segment. Darüber hinaus verwaltet die Bildungspark GmbH mehrere Liegenschaften mit Wohnheimen.

Text von Optonia.